Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России - 29.12.2025
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России
2025-12-29T18:09+0300
2025-12-29T18:09+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами концерна. "На данный момент никаких решений не принято", - рассказал собеседник агентства о планах Hyundai реализовывать обратный опцион на выкуп активов. Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Южнокорейский концерн заявлял о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи, таким образом, срок обратного опциона истекает в январе 2026 года.
Новости
ru-RU
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Hyundai
18:09 29.12.2025
 
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России

Hyundai пока не приняла решений по реализации обратного опциона на выкуп заводов в России

Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами концерна.
"На данный момент никаких решений не принято", - рассказал собеседник агентства о планах Hyundai реализовывать обратный опцион на выкуп активов.
Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Южнокорейский концерн заявлял о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи, таким образом, срок обратного опциона истекает в январе 2026 года.
Заголовок открываемого материала