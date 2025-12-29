https://1prime.ru/20251229/hyundai-866049162.html
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России - 29.12.2025, ПРАЙМ
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России
Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:09+0300
2025-12-29T18:09+0300
2025-12-29T18:09+0300
экономика
бизнес
россия
hyundai
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами концерна. "На данный момент никаких решений не принято", - рассказал собеседник агентства о планах Hyundai реализовывать обратный опцион на выкуп активов. Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Южнокорейский концерн заявлял о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи, таким образом, срок обратного опциона истекает в январе 2026 года.
https://1prime.ru/20251228/zakon-866003490.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, hyundai
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Hyundai
Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России
Hyundai пока не приняла решений по реализации обратного опциона на выкуп заводов в России