Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России

Hyundai пока не приняла решений по выкупу заводов в России

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами концерна. "На данный момент никаких решений не принято", - рассказал собеседник агентства о планах Hyundai реализовывать обратный опцион на выкуп активов. Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Южнокорейский концерн заявлял о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи, таким образом, срок обратного опциона истекает в январе 2026 года.

