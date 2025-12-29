https://1prime.ru/20251229/indeks-866049855.html
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина - 29.12.2025, ПРАЙМ
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина
Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:33+0300
2025-12-29T18:33+0300
2025-12-29T18:33+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи. К 18.20 мск индекс Московской биржи снижается на 0,17%, до 2 750,14 пункта. До заявлений Лаврова индекс рос почти на 1%. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина
Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию президента