Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи. К 18.20 мск индекс Московской биржи снижается на 0,17%, до 2 750,14 пункта. До заявлений Лаврова индекс рос почти на 1%. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.

