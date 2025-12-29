Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина - 29.12.2025
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина
2025-12-29T18:33+0300
2025-12-29T18:33+0300
экономика
рынок
торги
россия
рф
новгородская область
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи. К 18.20 мск индекс Московской биржи снижается на 0,17%, до 2 750,14 пункта. До заявлений Лаврова индекс рос почти на 1%. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
рф
новгородская область
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин
18:33 29.12.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию президента

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из данных Московской биржи.
К 18.20 мск индекс Московской биржи снижается на 0,17%, до 2 750,14 пункта. До заявлений Лаврова индекс рос почти на 1%.
Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил Лавров ранее в понедельник. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших и ущербе нет, добавил он.
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯРФНовгородская областьСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
