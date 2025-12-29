https://1prime.ru/20251229/iran-866044796.html

Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты

Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты

ТЕГЕРАН, 29 дек - ПРАЙМ. Глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне падения курса иранской валюты и высокой инфляции, на его место назначат Абдольнасера Хеммати, который ранее возглавлял центробанк при президенте Хасане Роухани, сообщили иранские СМИ. "Глава центрального банка подал прошение об отставке. Вероятно, президент Ирана (Масуд Пезешкиан - ред.) даст согласие на нее", - сообщило агентство Nour News со ссылкой на администрацию иранского президента. В свою очередь, агентство Fars также со ссылкой на офис иранского президента сообщило о намерении Пезешкиана назначить Хеммати на место Фарзина. Ранее агентство Fars сообщило, что в столице Ирана прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительно ослабляется. Так, за последние несколько месяцев иранский риал несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободной рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

иран

