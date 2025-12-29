Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/iran-866044796.html
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты - 29.12.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты
Глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне падения курса иранской валюты и высокой инфляции, на его место назначат Абдольнасера Хеммати,... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:08+0300
2025-12-29T17:08+0300
банки
финансы
иран
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 29 дек - ПРАЙМ. Глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне падения курса иранской валюты и высокой инфляции, на его место назначат Абдольнасера Хеммати, который ранее возглавлял центробанк при президенте Хасане Роухани, сообщили иранские СМИ. "Глава центрального банка подал прошение об отставке. Вероятно, президент Ирана (Масуд Пезешкиан - ред.) даст согласие на нее", - сообщило агентство Nour News со ссылкой на администрацию иранского президента. В свою очередь, агентство Fars также со ссылкой на офис иранского президента сообщило о намерении Пезешкиана назначить Хеммати на место Фарзина. Ранее агентство Fars сообщило, что в столице Ирана прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительно ослабляется. Так, за последние несколько месяцев иранский риал несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободной рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
https://1prime.ru/20251215/lavrov-865582913.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, иран, масуд пезешкиан
Банки, Финансы, ИРАН, Масуд Пезешкиан
17:08 29.12.2025
 
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне падения валюты

Глава ЦБ Ирана Фарзин подал в отставку на фоне падения курса иранской валюты

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Флаг Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 29 дек - ПРАЙМ. Глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне падения курса иранской валюты и высокой инфляции, на его место назначат Абдольнасера Хеммати, который ранее возглавлял центробанк при президенте Хасане Роухани, сообщили иранские СМИ.
"Глава центрального банка подал прошение об отставке. Вероятно, президент Ирана (Масуд Пезешкиан - ред.) даст согласие на нее", - сообщило агентство Nour News со ссылкой на администрацию иранского президента.
В свою очередь, агентство Fars также со ссылкой на офис иранского президента сообщило о намерении Пезешкиана назначить Хеммати на место Фарзина.
Ранее агентство Fars сообщило, что в столице Ирана прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительно ослабляется. Так, за последние несколько месяцев иранский риал несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободной рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
15 декабря, 23:50
 
БанкиФинансыИРАНМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала