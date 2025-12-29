https://1prime.ru/20251229/iran-866046479.html

В Тегеране прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты

рынок

мировая экономика

иран

тегеран

ТЕГЕРАН, 29 дек – ПРАЙМ. Протесты прошли в столице Ирана на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала, передает иранское агентство Fars. "Курс доллара, переваливший за 140 тысяч томанов (1 миллион 400 тысяч риалов), а также растущее давление на состояние бизнесменов привели к двум местным протестным акциям в центре Тегерана", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти акции могут стать новым подспорьем для деятельности протестных ячеек в Иране. Согласно Fars, за последние два дня группы торговцев и бизнесменов собирались в торговом центре Чахарсу и на улице Лалезар в Тегеране. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Также, агентство Fars со ссылкой на очевидцев, сообщает, что среди протестующих, которых было около 200 человек, появились группы по 5-10 человек, скандирующих лозунги, "выходящими за рамки экономических требований". Одновременно с протестами, как передает Fars, лидер Организации моджахедов иранского народа Марьям Раджави (организация известна своими связями с США, Израилем, а также проведением ряда террористических актов в Иране) призвала "организовать цепь протестов". Согласно Fars, целью этих лозунгов и расшатывания социальной ситуации в Иране является достижение политической нестабильности.

иран

тегеран

