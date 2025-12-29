https://1prime.ru/20251229/ispaniya-866050663.html

В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года

В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года

МАДРИД, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года, следует из данных оценочной компании Tinsa. Согласно ее отчету, средняя стоимость квадратного метра жилья в стране в четвертом квартале достигла 2 091 евро, приблизившись к значениям пика докризисного периода 2007 года. С учетом инфляции рост цен составил около 10%, что также является максимальным значением почти за два десятилетия. Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%). В номинальном выражении самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Мадриде (3 799 евро), на Балеарских островах (3 644 евро) и в Каталонии (2 549 евро). Одновременно рост цен снижает доступность жилья. В среднем по стране на покупку жилья уходит около 34,5% располагаемого дохода домохозяйств. При этом в крупнейших городах этот показатель значительно выше: в Мадриде - 56%, в Малаге - 55%, в Барселоне - 53%. По прогнозу Tinsa, несмотря на постепенную стабилизацию спроса, в 2026 году цены на жилье в Испании продолжат расти в диапазоне 5-10% на фоне сохраняющегося дефицита предложения.

