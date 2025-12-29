Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/ispaniya-866050663.html
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года
Цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:40+0300
2025-12-29T18:40+0300
недвижимость
бизнес
испания
мадрид
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg
МАДРИД, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года, следует из данных оценочной компании Tinsa. Согласно ее отчету, средняя стоимость квадратного метра жилья в стране в четвертом квартале достигла 2 091 евро, приблизившись к значениям пика докризисного периода 2007 года. С учетом инфляции рост цен составил около 10%, что также является максимальным значением почти за два десятилетия. Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%). В номинальном выражении самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Мадриде (3 799 евро), на Балеарских островах (3 644 евро) и в Каталонии (2 549 евро). Одновременно рост цен снижает доступность жилья. В среднем по стране на покупку жилья уходит около 34,5% располагаемого дохода домохозяйств. При этом в крупнейших городах этот показатель значительно выше: в Мадриде - 56%, в Малаге - 55%, в Барселоне - 53%. По прогнозу Tinsa, несмотря на постепенную стабилизацию спроса, в 2026 году цены на жилье в Испании продолжат расти в диапазоне 5-10% на фоне сохраняющегося дефицита предложения.
https://1prime.ru/20251228/sobytie-866003949.html
испания
мадрид
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_151:0:2284:1600_1920x0_80_0_0_c186045fa297201b022052ca5b356291.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, испания, мадрид
Недвижимость, Бизнес, ИСПАНИЯ, Мадрид
18:40 29.12.2025
 
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года

В Испании цены на жилье выросли на 13,1%, это максимальный рост с 2006 года

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
Барселона, Испания. Архивное фото
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАДРИД, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года, следует из данных оценочной компании Tinsa.
Согласно ее отчету, средняя стоимость квадратного метра жилья в стране в четвертом квартале достигла 2 091 евро, приблизившись к значениям пика докризисного периода 2007 года. С учетом инфляции рост цен составил около 10%, что также является максимальным значением почти за два десятилетия.
Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%). В номинальном выражении самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Мадриде (3 799 евро), на Балеарских островах (3 644 евро) и в Каталонии (2 549 евро).
Одновременно рост цен снижает доступность жилья. В среднем по стране на покупку жилья уходит около 34,5% располагаемого дохода домохозяйств. При этом в крупнейших городах этот показатель значительно выше: в Мадриде - 56%, в Малаге - 55%, в Барселоне - 53%.
По прогнозу Tinsa, несмотря на постепенную стабилизацию спроса, в 2026 году цены на жилье в Испании продолжат расти в диапазоне 5-10% на фоне сохраняющегося дефицита предложения.
Предновогодняя Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
В Испании назвали главное мировое событие 2025 года
Вчера, 17:25
 
НедвижимостьБизнесИСПАНИЯМадрид
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала