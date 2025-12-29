https://1prime.ru/20251229/juristy-866014584.html

Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта

2025-12-29T05:16+0300

2025-12-29T05:16+0300

2025-12-29T05:23+0300

бизнес

общество

рф

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Небезопасный запуск салюта во дворе дома в Новый год грозит тюремным сроком в случае причинения тяжкого вреда здоровью или серьезного повреждения имущества, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы. Пиротехнические изделия делятся на пять классов: самые безопасные – это хлопушки, холодный огонь, на улице запускают салюты второго и третьего класса. Четвертый и пятый – это профессиональная пиротехника. Запускать фейерверки на улице, как рассказал юрист компании "Интеллект" Егор Русаков, можно на открытой площадке (не менее 50×50 метров), на расстоянии 20-50 метров от зданий (радиус опасной зоны для пиротехники третьего класса – 30 метров). Зрители должны находиться не ближе 30-50 метров от точки запуска. Русаков дополнил, что запуск пиротехники запрещен на балконах и крышах домов, на стадионах, у памятников, в метро, на вокзалах и прочих объектах. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ), в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если произошел пожар или пострадали люди - уже от 40 до 50 тысяч рублей, уточнил управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко. "При серьезных последствиях, включая тяжелые травмы или смерть, наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей – ред.). Согласно статье 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года", – обратил внимание Головченко. Также нарушитель понесет имущественную ответственность и должен будет компенсировать моральный вред, добавила заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Елена Гринь. Любителям пиротехники грозит штраф и как за мелкое хулиганство - от 500 рублей до 1 тысячи. Также нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток, добавил Головченко. При этом запуск фейерверков не должен нарушать режим тишины. Гринь уточнила, что часы, когда недопустимо шуметь, определяются в России санитарно-эпидемиологическими требованиями и региональными нормативно-правовыми актами, но в среднем такой режим действует с 21.00 до 9.00. "В России нет единого закона о тишине, поэтому правила и нормы содержатся в региональных законах. Каждый субъект РФ вправе устанавливать свои нормы по времени и размеру штрафов за нарушение тишины. Во время новогодних праздников многие регионы делают послабление – часто до трех или пяти часов утра 1 января. Однако уже утром и в последующие дни действуют обычные ограничения, и их нарушение влечет административную ответственность", – объяснил Головченко.

