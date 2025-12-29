Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/juristy-866014584.html
Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта
Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта - 29.12.2025, ПРАЙМ
Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта
Небезопасный запуск салюта во дворе дома в Новый год грозит тюремным сроком в случае причинения тяжкого вреда здоровью или серьезного повреждения имущества,... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T05:16+0300
2025-12-29T05:23+0300
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866014584.jpg?1766975029
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Небезопасный запуск салюта во дворе дома в Новый год грозит тюремным сроком в случае причинения тяжкого вреда здоровью или серьезного повреждения имущества, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы. Пиротехнические изделия делятся на пять классов: самые безопасные – это хлопушки, холодный огонь, на улице запускают салюты второго и третьего класса. Четвертый и пятый – это профессиональная пиротехника. Запускать фейерверки на улице, как рассказал юрист компании "Интеллект" Егор Русаков, можно на открытой площадке (не менее 50×50 метров), на расстоянии 20-50 метров от зданий (радиус опасной зоны для пиротехники третьего класса – 30 метров). Зрители должны находиться не ближе 30-50 метров от точки запуска. Русаков дополнил, что запуск пиротехники запрещен на балконах и крышах домов, на стадионах, у памятников, в метро, на вокзалах и прочих объектах. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ), в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если произошел пожар или пострадали люди - уже от 40 до 50 тысяч рублей, уточнил управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко. "При серьезных последствиях, включая тяжелые травмы или смерть, наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей – ред.). Согласно статье 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года", – обратил внимание Головченко. Также нарушитель понесет имущественную ответственность и должен будет компенсировать моральный вред, добавила заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Елена Гринь. Любителям пиротехники грозит штраф и как за мелкое хулиганство - от 500 рублей до 1 тысячи. Также нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток, добавил Головченко. При этом запуск фейерверков не должен нарушать режим тишины. Гринь уточнила, что часы, когда недопустимо шуметь, определяются в России санитарно-эпидемиологическими требованиями и региональными нормативно-правовыми актами, но в среднем такой режим действует с 21.00 до 9.00. "В России нет единого закона о тишине, поэтому правила и нормы содержатся в региональных законах. Каждый субъект РФ вправе устанавливать свои нормы по времени и размеру штрафов за нарушение тишины. Во время новогодних праздников многие регионы делают послабление – часто до трех или пяти часов утра 1 января. Однако уже утром и в последующие дни действуют обычные ограничения, и их нарушение влечет административную ответственность", – объяснил Головченко.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф
Бизнес, Общество , РФ
05:16 29.12.2025 (обновлено: 05:23 29.12.2025)
 
Юристы напомнили о штрафах за небезопасный запуск салюта

РИА Новости: небезопасный запуск салюта во дворе дома грозит тюремным сроком

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Небезопасный запуск салюта во дворе дома в Новый год грозит тюремным сроком в случае причинения тяжкого вреда здоровью или серьезного повреждения имущества, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы.
Пиротехнические изделия делятся на пять классов: самые безопасные – это хлопушки, холодный огонь, на улице запускают салюты второго и третьего класса. Четвертый и пятый – это профессиональная пиротехника. Запускать фейерверки на улице, как рассказал юрист компании "Интеллект" Егор Русаков, можно на открытой площадке (не менее 50×50 метров), на расстоянии 20-50 метров от зданий (радиус опасной зоны для пиротехники третьего класса – 30 метров). Зрители должны находиться не ближе 30-50 метров от точки запуска.
Русаков дополнил, что запуск пиротехники запрещен на балконах и крышах домов, на стадионах, у памятников, в метро, на вокзалах и прочих объектах. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ), в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если произошел пожар или пострадали люди - уже от 40 до 50 тысяч рублей, уточнил управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.
"При серьезных последствиях, включая тяжелые травмы или смерть, наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей – ред.). Согласно статье 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года", – обратил внимание Головченко.
Также нарушитель понесет имущественную ответственность и должен будет компенсировать моральный вред, добавила заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Елена Гринь.
Любителям пиротехники грозит штраф и как за мелкое хулиганство - от 500 рублей до 1 тысячи. Также нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток, добавил Головченко.
При этом запуск фейерверков не должен нарушать режим тишины. Гринь уточнила, что часы, когда недопустимо шуметь, определяются в России санитарно-эпидемиологическими требованиями и региональными нормативно-правовыми актами, но в среднем такой режим действует с 21.00 до 9.00.
"В России нет единого закона о тишине, поэтому правила и нормы содержатся в региональных законах. Каждый субъект РФ вправе устанавливать свои нормы по времени и размеру штрафов за нарушение тишины. Во время новогодних праздников многие регионы делают послабление – часто до трех или пяти часов утра 1 января. Однако уже утром и в последующие дни действуют обычные ограничения, и их нарушение влечет административную ответственность", – объяснил Головченко.
 
БизнесОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала