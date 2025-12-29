https://1prime.ru/20251229/khusnullin-866030203.html
В регионы поставят около 32 тысяч единиц нового транспорта
2025-12-29T12:11+0300
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
михаил мишустин
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Около 32 тысяч единиц нового общественного транспорта планируется поставить в регионы РФ в рамках реализации транспортной стратегии в ближайшие 6 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сформирована и утверждена транспортная стратегия, в рамках которой, по поручению президента, в ближайшие шесть лет в регионы России планируется поставить около 32 тысяч единиц нового общественного транспорта", - рассказал Хуснуллин в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По его словам, меры поддержки позволяют регионам выпустить на маршруты более пяти тысяч единиц нового подвижного состава общественного транспорта. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была разработана Минтрансом РФ. Она состоит из трех этапов: первый период на 2021-2024 годы, второй – с 2025 по 2030 год, третий – с 2031 по 2035 годы. Предполагается, что стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего тех, кто пользуется транспортом и проживает в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
рф
Новости
ru-RU
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Около 32 тысяч единиц нового общественного транспорта планируется поставить в регионы РФ в рамках реализации транспортной стратегии в ближайшие 6 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сформирована и утверждена транспортная стратегия, в рамках которой, по поручению президента, в ближайшие шесть лет в регионы России планируется поставить около 32 тысяч единиц нового общественного транспорта", - рассказал Хуснуллин
в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина
.
По его словам, меры поддержки позволяют регионам выпустить на маршруты более пяти тысяч единиц нового подвижного состава общественного транспорта.
Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была разработана Минтрансом РФ. Она состоит из трех этапов: первый период на 2021-2024 годы, второй – с 2025 по 2030 год, третий – с 2031 по 2035 годы. Предполагается, что стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего тех, кто пользуется транспортом и проживает в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
