Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году
Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году
2025-12-29T14:21+0300
мировая экономика
китай
вто
госсовет
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, следует из документа, опубликованного на сайте Госсовета КНР. "С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета. Из документов следует, что временные импортные пошлины будут применяться в отношении 935 товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Так, это коснется многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, среди которых литий, который является основным сырьем для аккумуляторов, а также газов, химических веществ, редкоземельных металлов. В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.
китай
