Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году - 29.12.2025
Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году
Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году - 29.12.2025, ПРАЙМ
Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году
Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T14:21+0300
2025-12-29T14:21+0300
мировая экономика
китай
вто
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, следует из документа, опубликованного на сайте Госсовета КНР. "С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета. Из документов следует, что временные импортные пошлины будут применяться в отношении 935 товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Так, это коснется многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, среди которых литий, который является основным сырьем для аккумуляторов, а также газов, химических веществ, редкоземельных металлов. В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.
китай
Новости
1920
1920
true
мировая экономика, китай, вто, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, ВТО, Госсовет
14:21 29.12.2025
 
Китай временно снизит импортные пошлины в 2026 году

Китай с 2026 года временно снизит пошлины на 935 позиций товаров

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, следует из документа, опубликованного на сайте Госсовета КНР.
"С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета.
Из документов следует, что временные импортные пошлины будут применяться в отношении 935 товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Так, это коснется многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, среди которых литий, который является основным сырьем для аккумуляторов, а также газов, химических веществ, редкоземельных металлов.
В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Китай введет временные пошлины на молочную продукцию из ЕС
22 декабря, 12:11
 
Мировая экономикаКИТАЙВТОГоссовет
 
 
