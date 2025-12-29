https://1prime.ru/20251229/kompleks-866013425.html

Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Новый комплекс, который будет построен в 2027 году на площадке Соликамского магниевого завода, сможет обеспечить производство РЗМ в России, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Пока в стране действует всего один промышленный комплекс по производству РЗМ‑продукции, объединяющий Ловозерский ГОК, производящий рудный концентрат, и Соликамский магниевый завод, где из этого концентрата получают неразделенные карбонаты РЗМ. Мы рассчитываем, что в 2027 году этот пробел в технологической цепочке будет восполнен - на площадке Соликамского магниевого завода строится первый в стране разделительный комплекс", - отметил он. По словам Козлова, ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит получать оксиды лантана, церия, неодима и празеодима в объеме 2,5 тысячи тонн в год. Как отмечает глава Минприроды РФ, в стране имеется ряд сложностей в обеспечении производства редкоземельными металлами, над которыми необходима совместная работа с Минпромторгом. Сложность руд в месторождениях редкоземельных металлов - одна из них и требует сложных и экономически эффективных технологий. Как раз новый комплекс позволит решить проблему отсутствия реализованных промышленных технологий разделения РЗМ.

