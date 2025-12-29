Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/kompleks-866013425.html
Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России
Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России - 29.12.2025, ПРАЙМ
Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России
Новый комплекс, который будет построен в 2027 году на площадке Соликамского магниевого завода, сможет обеспечить производство РЗМ в России, рассказал в интервью | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T03:58+0300
2025-12-29T04:00+0300
промышленность
россия
бизнес
рф
александр козлов
соликамский магниевый завод
минприроды
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866013425.jpg?1766970048
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Новый комплекс, который будет построен в 2027 году на площадке Соликамского магниевого завода, сможет обеспечить производство РЗМ в России, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Пока в стране действует всего один промышленный комплекс по производству РЗМ‑продукции, объединяющий Ловозерский ГОК, производящий рудный концентрат, и Соликамский магниевый завод, где из этого концентрата получают неразделенные карбонаты РЗМ. Мы рассчитываем, что в 2027 году этот пробел в технологической цепочке будет восполнен - на площадке Соликамского магниевого завода строится первый в стране разделительный комплекс", - отметил он. По словам Козлова, ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит получать оксиды лантана, церия, неодима и празеодима в объеме 2,5 тысячи тонн в год. Как отмечает глава Минприроды РФ, в стране имеется ряд сложностей в обеспечении производства редкоземельными металлами, над которыми необходима совместная работа с Минпромторгом. Сложность руд в месторождениях редкоземельных металлов - одна из них и требует сложных и экономически эффективных технологий. Как раз новый комплекс позволит решить проблему отсутствия реализованных промышленных технологий разделения РЗМ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, бизнес, рф, александр козлов, соликамский магниевый завод, минприроды, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Александр Козлов, Соликамский магниевый завод, Минприроды, Минпромторг
03:58 29.12.2025 (обновлено: 04:00 29.12.2025)
 
Новый комплекс в Соликамске обеспечит производство РЗМ в России

РИА Новости: новый комплекс в Соликамске обеспечит полноценное производство редкоземов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Новый комплекс, который будет построен в 2027 году на площадке Соликамского магниевого завода, сможет обеспечить производство РЗМ в России, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Пока в стране действует всего один промышленный комплекс по производству РЗМ‑продукции, объединяющий Ловозерский ГОК, производящий рудный концентрат, и Соликамский магниевый завод, где из этого концентрата получают неразделенные карбонаты РЗМ. Мы рассчитываем, что в 2027 году этот пробел в технологической цепочке будет восполнен - на площадке Соликамского магниевого завода строится первый в стране разделительный комплекс", - отметил он.
По словам Козлова, ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит получать оксиды лантана, церия, неодима и празеодима в объеме 2,5 тысячи тонн в год.
Как отмечает глава Минприроды РФ, в стране имеется ряд сложностей в обеспечении производства редкоземельными металлами, над которыми необходима совместная работа с Минпромторгом. Сложность руд в месторождениях редкоземельных металлов - одна из них и требует сложных и экономически эффективных технологий. Как раз новый комплекс позволит решить проблему отсутствия реализованных промышленных технологий разделения РЗМ.
 
ПромышленностьРОССИЯБизнесРФАлександр КозловСоликамский магниевый заводМинприродыМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала