На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине

29.12.2025

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине зависит от признания его первопричин, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Это является не "пророссийской" позицией, а необходимым условием для разрешения конфликта и спасения Украины", — заявил он.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

