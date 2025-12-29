Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/konflikt-866047481.html
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине зависит от признания его первопричин, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:41+0300
2025-12-29T17:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине зависит от признания его первопричин, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Это является не "пророссийской" позицией, а необходимым условием для разрешения конфликта и спасения Украины", — заявил он.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
17:41 29.12.2025
 
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине

Дизен: путь к миру на Украине лежит через признание первопричин конфликта

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине зависит от признания его первопричин, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Это является не "пророссийской" позицией, а необходимым условием для разрешения конфликта и спасения Украины", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом
17:28
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
08:34
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
