МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Все усилия европейцев сегодня направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры (по Украине - ред.) и продолжать противостояние. Полная утрата Европой своего векового козыря, дипломатии, - одна из самых разочаровывающих примет времени. Все эти громкие заявления, "решительные сигналы Москве", резолюции парламентов и другие ресурсы "мегафонной дипломатии" не имеют ни смысла, ни эффекта, ни отношения к реальной дипломатии", - отметил политик. Главным тормозом на пути решения кризиса становится именно Евросоюз, считает Косачев. "Его агрессивные лидеры в лице (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен и (главы евродипломатии Каи - ред.) Каллас являются фактически "смотрящими" за тем, чтобы не произошло ни малейшего улучшения и дипломатического прорыва на российском направлении", - добавил вице-спикер СФ. По его словам, истинные "отцы" конфликта сегодня играют в праведников и возмущаются "неспровоцированной, необоснованной, неоправданной агрессией России", якобы послужившей причиной нынешнего кризиса в отношениях. "На самом деле неспровоцированной, необоснованной, неоправданной агрессией стали действия самой Европы, применившей экономические репрессии против России и включившейся в локальный конфликт, который никак ее не затрагивал и не нёс ей никакой угрозы. Более того: всё могло быть решено в течение месяца, но именно Европа сыграла роковую роль в том, что кровопролитие длится и по сей день", - подчеркнул Косачев. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

