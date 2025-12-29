https://1prime.ru/20251229/kozlov-866013963.html

Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды

Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды - 29.12.2025, ПРАЙМ

Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды

Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T04:58+0300

2025-12-29T04:58+0300

2025-12-29T05:25+0300

россия

экономика

промышленность

рф

александр козлов

минприроды

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866013963.jpg?1766975116

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. Правительство РФ 1 декабря 2025 года утвердило план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов по поручению президента. В развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг, а Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения. "Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения, ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы с точки зрения ее достаточности для удовлетворения потребностей со стороны различных потребителей. В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики", - сказал Козлов. Глава Минприроды отметил, что в рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов. Один из них - создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, александр козлов, минприроды, минпромторг