Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды - 29.12.2025
Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды
Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
2025-12-29T04:58+0300
2025-12-29T05:25+0300
россия
экономика
промышленность
рф
александр козлов
минприроды
минпромторг
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. Правительство РФ 1 декабря 2025 года утвердило план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов по поручению президента. В развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг, а Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения. "Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения, ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы с точки зрения ее достаточности для удовлетворения потребностей со стороны различных потребителей. В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики", - сказал Козлов. Глава Минприроды отметил, что в рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов. Один из них - создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".
россия, промышленность, рф, александр козлов, минприроды, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Промышленность, РФ, Александр Козлов, Минприроды, Минпромторг
04:58 29.12.2025 (обновлено: 05:25 29.12.2025)
 
Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды

РИА Новости: редкоземельных металлов хватит на любые потребности России

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Правительство РФ 1 декабря 2025 года утвердило план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов по поручению президента. В развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг, а Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения.
"Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения, ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы с точки зрения ее достаточности для удовлетворения потребностей со стороны различных потребителей. В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики", - сказал Козлов.
Глава Минприроды отметил, что в рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов. Один из них - создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".
 
Экономика РОССИЯ Промышленность РФ Александр Козлов Минприроды Минпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала