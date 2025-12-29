https://1prime.ru/20251229/krym-866035258.html

Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Количество задержанных в пути пассажирских поездов "Таврия" сократилось с шести до трёх, все они следуют из Симферополя, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В пути следования задерживается три поезда "Таврия". Информация на 13.00 мск: №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на два часа, №018 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час, №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час", - говорится в сообщении. Утром в понедельник перевозчик сообщал о задержке шести пассажирских составов, следовавших как из Крыма, так и в направлении полуострова. Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено.

