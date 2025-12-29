Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех - 29.12.2025
Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех
Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех - 29.12.2025, ПРАЙМ
Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех
Количество задержанных в пути пассажирских поездов "Таврия" сократилось с шести до трёх, все они следуют из Симферополя, сообщает компания "Гранд Сервис... | 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Количество задержанных в пути пассажирских поездов "Таврия" сократилось с шести до трёх, все они следуют из Симферополя, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В пути следования задерживается три поезда "Таврия". Информация на 13.00 мск: №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на два часа, №018 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час, №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час", - говорится в сообщении. Утром в понедельник перевозчик сообщал о задержке шести пассажирских составов, следовавших как из Крыма, так и в направлении полуострова. Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено.
13:39 29.12.2025
 
Число задержанных в пути поездов "Таврия" сократилось до трех

"Гранд Сервис Экспресс": число задержанных поездов "Таврия" сократилось до трех

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в поезд "Таврия"
Пассажиры садятся в поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Пассажиры садятся в поезд "Таврия". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Количество задержанных в пути пассажирских поездов "Таврия" сократилось с шести до трёх, все они следуют из Симферополя, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживается три поезда "Таврия". Информация на 13.00 мск: №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на два часа, №018 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час, №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря, задерживается на один час", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник перевозчик сообщал о задержке шести пассажирских составов, следовавших как из Крыма, так и в направлении полуострова.
Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено.
В Ростове-на-Дону более 30 пассажирских поездов отстают от расписания
Заголовок открываемого материала