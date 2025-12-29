https://1prime.ru/20251229/kupyansk-866039807.html
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске - 29.12.2025, ПРАЙМ
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:28+0300
2025-12-29T15:28+0300
2025-12-29T15:28+0300
общество
россия
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их присутствия, о чем рассказал на видео Минобороны РФ один из пленных Сергей Гусар. "Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", - следует из сообщения российского военного ведомства. Военнопленный рассказал, что его командир поставил им цель незаметно пройти на территорию Купянска и вести видеосъемку своего присутствия.
https://1prime.ru/20251121/kupyansk-864791494.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, ВСУ
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
ВС России взяли в плен отправленных в Купянск для фотосессии боевиков ВСУ