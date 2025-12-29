Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске - 29.12.2025, ПРАЙМ
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске
Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:28+0300
2025-12-29T15:28+0300
общество
россия
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их присутствия, о чем рассказал на видео Минобороны РФ один из пленных Сергей Гусар. "Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", - следует из сообщения российского военного ведомства. Военнопленный рассказал, что его командир поставил им цель незаметно пройти на территорию Купянска и вести видеосъемку своего присутствия.
рф
общество , россия, рф, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, ВСУ
15:28 29.12.2025
 
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске

ВС России взяли в плен отправленных в Купянск для фотосессии боевиков ВСУ

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их присутствия, о чем рассказал на видео Минобороны РФ один из пленных Сергей Гусар.
"Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Военнопленный рассказал, что его командир поставил им цель незаметно пройти на территорию Купянска и вести видеосъемку своего присутствия.
Военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске
21 ноября, 13:52
 
ОбществоРОССИЯРФВСУ
 
 
