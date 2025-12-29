https://1prime.ru/20251229/kupyansk-866039807.html

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время фотосессии в Купянске

2025-12-29T15:28+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их присутствия, о чем рассказал на видео Минобороны РФ один из пленных Сергей Гусар. "Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", - следует из сообщения российского военного ведомства. Военнопленный рассказал, что его командир поставил им цель незаметно пройти на территорию Купянска и вести видеосъемку своего присутствия.

