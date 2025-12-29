https://1prime.ru/20251229/kurs-866046800.html
Банк России установил официальные курсы валют на вторник
2025-12-29T17:30+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 0,52 копейки - до 11,0501 рубля, доллара - уменьшился на 24,57 копейки, до 77,4466 рубля, евро - увеличился на 27,09 копейки, до 91,4775 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня на Московской бирже во второй половине сессии усилил рост