Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги снижением

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 11,1 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 2,21% - до 61,57 доллара за баррель. Рубль утрачивает позиции Юань вырос на 0,59%. Курс китайской валюты в течение дня двигался в диапазоне 10,99 – 11,12 рубля. "На валютном рынке ближе к вечеру понедельника рубль начал постепенно утрачивать завоеванные в последние дни позиции, доллар на межбанке поднимается к 78, юань достиг 11,1. Вероятно, сказывается завершение налогового периода декабря. Спрос на валюту в целом по-прежнему ослабленный и комфортно покрывается поступающим предложением валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Высокие процентные ставки сдерживают спрос потребителей и компаний, в том числе на импорт, отметил он. "Сезонный спрос на валюту не смог перебороть валютные продажи экспортеров для выплаты налогов. Также рубль поддерживают по-прежнему высокие реальные ставки и подавленный спрос на импорт", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". "В последний торговый день года ждем 77-79 рублей за доллар и 11-11,3 за юань", - поделился прогнозом Шепелев.

