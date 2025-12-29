Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги снижением
2025-12-29T19:09+0300
2025-12-29T19:09+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 11,1 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 2,21% - до 61,57 доллара за баррель. Рубль утрачивает позиции Юань вырос на 0,59%. Курс китайской валюты в течение дня двигался в диапазоне 10,99 – 11,12 рубля. "На валютном рынке ближе к вечеру понедельника рубль начал постепенно утрачивать завоеванные в последние дни позиции, доллар на межбанке поднимается к 78, юань достиг 11,1. Вероятно, сказывается завершение налогового периода декабря. Спрос на валюту в целом по-прежнему ослабленный и комфортно покрывается поступающим предложением валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Высокие процентные ставки сдерживают спрос потребителей и компаний, в том числе на импорт, отметил он. "Сезонный спрос на валюту не смог перебороть валютные продажи экспортеров для выплаты налогов. Также рубль поддерживают по-прежнему высокие реальные ставки и подавленный спрос на импорт", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". "В последний торговый день года ждем 77-79 рублей за доллар и 11-11,3 за юань", - поделился прогнозом Шепелев.
19:09 29.12.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги снижением

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги понедельника снижением

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань и рубль. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 11,1 рубля.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 2,21% - до 61,57 доллара за баррель.

Рубль утрачивает позиции

Юань вырос на 0,59%. Курс китайской валюты в течение дня двигался в диапазоне 10,99 – 11,12 рубля.
"На валютном рынке ближе к вечеру понедельника рубль начал постепенно утрачивать завоеванные в последние дни позиции, доллар на межбанке поднимается к 78, юань достиг 11,1. Вероятно, сказывается завершение налогового периода декабря. Спрос на валюту в целом по-прежнему ослабленный и комфортно покрывается поступающим предложением валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Высокие процентные ставки сдерживают спрос потребителей и компаний, в том числе на импорт, отметил он.
"Сезонный спрос на валюту не смог перебороть валютные продажи экспортеров для выплаты налогов. Также рубль поддерживают по-прежнему высокие реальные ставки и подавленный спрос на импорт", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
"В последний торговый день года ждем 77-79 рублей за доллар и 11-11,3 за юань", - поделился прогнозом Шепелев.
