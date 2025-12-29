Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, заявил Лавров - 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена после атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - сказал Лавров журналистам. Вместе с тем, по его словам, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.
19:39 29.12.2025
 
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия после попытки атаки ВСУ на резиденцию пересмотрит переговорную позицию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена после атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - сказал Лавров журналистам.
Вместе с тем, по его словам, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Заголовок открываемого материала