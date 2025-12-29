https://1prime.ru/20251229/lavrov-866052054.html

Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена после атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - сказал Лавров журналистам. Вместе с тем, по его словам, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.

