"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС - 29.12.2025
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС
2025-12-29T10:22+0300
2025-12-29T10:22+0300
россия
алексей лихачев
росатом
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к строительству нового, третьего энергоблока Белорусской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовимся к строительству третьего, нового блока на Белорусской АЭС", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.
россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
10:22 29.12.2025
 
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС

Лихачев: "Росатом" готовится к строительству третьего энергоблока Белорусской АЭС

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции
Строительство атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Строительство атомной электростанции. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к строительству нового, третьего энергоблока Белорусской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовимся к строительству третьего, нового блока на Белорусской АЭС", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
 
 
