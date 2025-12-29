https://1prime.ru/20251229/likhachev-866025726.html
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС
"Росатом" готовится к строительству нового, третьего энергоблока Белорусской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:22+0300
2025-12-29T10:22+0300
2025-12-29T10:22+0300
россия
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/76462/55/764625513_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f832b1545de0d9aacacc1799abc506f4.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к строительству нового, третьего энергоблока Белорусской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовимся к строительству третьего, нового блока на Белорусской АЭС", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76462/55/764625513_92:0:1425:1000_1920x0_80_0_0_e94e2416bf0ae2ddafac18671c786027.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС
Лихачев: "Росатом" готовится к строительству третьего энергоблока Белорусской АЭС