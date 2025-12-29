"Росатом" готовится к строительству третьего блока на Белорусской АЭС

https://1prime.ru/20251229/likhachev-866025726.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к строительству нового, третьего энергоблока Белорусской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовимся к строительству третьего, нового блока на Белорусской АЭС", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.

