Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2026 год - 29.12.2025
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2026 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год
2025-12-29T19:53+0300
2025-12-29T19:53+0300
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год, сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2026 год", - говорится в сообщении. Доходы бюджета запланированы в объеме 54,4 миллиарда белорусских рублей (около 18,75 миллиарда долларов), что на 12% выше оценки поступлений 2025 года. Расходы предполагаются на уровне 58,73 миллиарда белорусских рублей (около 20,25 миллиарда долларов), или с ростом на 10,4% к ожидаемому исполнению 2025 года. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме 4,3 миллиарда белорусских рублей (около 1,48 миллиарда долларов), что составляет менее 1,5% ВВП. В пресс-службе президента отметили, что бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.
белоруссия
19:53 29.12.2025
 
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год, сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2026 год", - говорится в сообщении.
Доходы бюджета запланированы в объеме 54,4 миллиарда белорусских рублей (около 18,75 миллиарда долларов), что на 12% выше оценки поступлений 2025 года. Расходы предполагаются на уровне 58,73 миллиарда белорусских рублей (около 20,25 миллиарда долларов), или с ростом на 10,4% к ожидаемому исполнению 2025 года. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме 4,3 миллиарда белорусских рублей (около 1,48 миллиарда долларов), что составляет менее 1,5% ВВП.
В пресс-службе президента отметили, что бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.
Путин подписал закон о перечислении взысканий на счета в белорусских банках
09:51
 
