Лукашенко подписал закон об увеличенных ставках налога на высокие доходы - 29.12.2025
Лукашенко подписал закон об увеличенных ставках налога на высокие доходы
2025-12-29T20:35+0300
2025-12-29T20:35+0300
экономика
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий применение увеличенных ставок налогов на высокие доходы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений"…. Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам", - говорится в сообщении. Ставка подоходного налога в отношении трудовых и иных доходов составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей (около 121 тысячи долларов); 25% — для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей, но не более 600 тысяч белорусских рублей (около 206 тысяч долларов); 30% - для доходов в размере свыше 600 тысяч белорусских рублей. В отношении дивидендов ставка подоходного налога составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей и 25% для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей. "Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса. Для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС", - сообщили в пресс-службе президента.
белоруссия
белоруссия, александр лукашенко
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
20:35 29.12.2025
 
Лукашенко подписал закон об увеличенных ставках налога на высокие доходы

Лукашенко подписал закон, предусматривающий повышение ставок налогов на высокие доходы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий применение увеличенных ставок налогов на высокие доходы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений"…. Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам", - говорится в сообщении.
Ставка подоходного налога в отношении трудовых и иных доходов составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей (около 121 тысячи долларов); 25% — для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей, но не более 600 тысяч белорусских рублей (около 206 тысяч долларов); 30% - для доходов в размере свыше 600 тысяч белорусских рублей.
В отношении дивидендов ставка подоходного налога составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей и 25% для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей.
"Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса. Для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС", - сообщили в пресс-службе президента.
Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2026 год
19:53
 
Экономика БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко
 
 
