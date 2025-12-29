https://1prime.ru/20251229/lukashenko-866053393.html
Лукашенко подписал закон об увеличенных ставках налога на высокие доходы
МИНСК, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий применение увеличенных ставок налогов на высокие доходы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений"…. Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам", - говорится в сообщении. Ставка подоходного налога в отношении трудовых и иных доходов составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей (около 121 тысячи долларов); 25% — для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей, но не более 600 тысяч белорусских рублей (около 206 тысяч долларов); 30% - для доходов в размере свыше 600 тысяч белорусских рублей. В отношении дивидендов ставка подоходного налога составит 13% для доходов в размере до 350 тысяч белорусских рублей и 25% для доходов в размере свыше 350 тысяч белорусских рублей. "Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса. Для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС", - сообщили в пресс-службе президента.
