https://1prime.ru/20251229/lukashevich-866039092.html

Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ

Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ

Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ,... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T15:08+0300

2025-12-29T15:08+0300

2025-12-29T15:08+0300

общество

рф

минск

владимир путин

обсе

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866038859_0:0:1503:846_1920x0_80_0_0_39c9dc4e4c5615a0548ea84485a370dc.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лукашевича Александра Казимировича постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукашевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

https://1prime.ru/20251229/polyanskiy-866038639.html

рф

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, минск, владимир путин, обсе, снг