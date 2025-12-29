https://1prime.ru/20251229/lukashevich-866039092.html
Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ
Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ
2025-12-29T15:08+0300
2025-12-29T15:08+0300
2025-12-29T15:08+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лукашевича Александра Казимировича постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукашевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
