МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лукашевича Александра Казимировича постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукашевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
15:08 29.12.2025
 
Путин назначил Лукашевича постпредом России при уставных органах СНГ

Путин назначил экс-постпреда при ОБСЕ Лукашевича постпредом при уставных органах СНГ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Лукашевича Александра Казимировича постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил Лукашевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Дмитрий Полянский
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
15:01
 
ОбществоРФМИНСКВладимир ПутинОБСЕСНГ
 
 
Заголовок открываемого материала