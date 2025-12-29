https://1prime.ru/20251229/makron-866013271.html
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял участие в разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а затем отдельно поговорил с Зеленским. "Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с... Зеленским", - написал Макрон на странице в соцсети X. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
