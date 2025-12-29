https://1prime.ru/20251229/mayning-866031759.html
"Уступаем только США". Эксперт подвел итоги года в промышленном майнинге
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ключевые итоги российского рынка промышленного майнинга в 2025 году подвел для агентства "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря."Модель асика Antminer S21 Pro 234TH/s стала лидером продаж в 2025 году для российских частных и институциональных заказчиков. На ее долю пришлось около 70% от всех продаж вычислительных устройств. Успех связан с достигаемым высоким хешрейтом, высокой производительностью и стабильной работой", - отметил он. Кроме того, сегодня на российском рынке промышленного майнинга сформировались благоприятные условия для входа на рынок для новых заказчиков. На фоне текущей конъюнктуры рынка и сильных позиций рубля они могут выгодно подключить оборудование."Россия, по нашим оценкам, в 2025 году сохраняет второе место в мире по добыче биткоина, уступая только США. Около 16% хешрейта биткоина сегодня приходится на Россию", - отметил Василий Гиря. Криптовалюта оказала поддержку стабильности рубля и сильным позициям российской валюты, снизив спрос на доллары и евро для внешнеэкономической деятельности. К актуальной повестке он отнес необходимость более активного выхода майнинга в правовое поле. На повестке стоит вопрос регулирования специфики отечественной IT-инфраструктуры майнинговых пулов и купли-продажи цифровой валюты, допуска в эту сферу различных категорий участников рынка. В базовом прогнозе GIS Mining цена биткоина может восстановиться до диапазона 120 – 150 тысяч долларов. Это привлечет существенный приток инвестиций и новых заказов в российский сегмент мировой отрасли промышленного майнинга, заключил эксперт.
