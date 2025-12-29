https://1prime.ru/20251229/mer-866054148.html

МЭР расширит условия работы СЭЗ в приграничье

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ расширит условия работы свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничных территориях для предприятий, которые нуждаются в обновлении или модернизации, чтобы они не лишались поддержки из-за формального несоответствия прежним показателям численности, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Режим СЭЗ в прошлом году был распространен на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники преференциального режима могут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Как пояснили РИА Новости в министерстве, СЭЗ в приграничье изначально создавалась как инструмент поддержки бизнеса в условиях повышенной нагрузки на экономику и необходимости сохранять деловую активность. В то же время практика показала, что часть требований, заложенных на старте режима, нуждается в уточнении. Прежде всего, это касается инвестиционных проектов, которые направлены на обновление и модернизацию действующих предприятий. Для них показатель сохранения среднеквартальной численности работников на уровне не менее 50% от значений первого квартала 2023 года будет применяться, начиная с шестого года реализации проекта либо с последнего года, если срок его реализации составляет менее шести лет. "Такие проекты, как правило, связаны с заменой оборудования, автоматизацией процессов и ростом производительности труда. В результате меняется структура занятости: по отдельным операциям потребность в рабочей силе снижается, при этом предприятие в целом становится более устойчивым и конкурентоспособным. Действующие требования не всегда учитывали эту специфику, что и потребовало корректировки подходов", - пояснили в министерстве. "Предлагаемые изменения первую очередь направлены на то, чтобы компании, которые инвестируют в модернизацию производства и в результате этого меняют структуру занятости, не лишались поддержки СЭЗ из-за формального несоответствия прежним показателям численности", - пояснили в министерстве. "Для компаний важно понимать, что режим свободной экономической зоны учитывает реальную экономику проектов. Предлагаемые корректировки позволяют бизнесу планировать модернизацию и развитие производства, не опасаясь формальных ограничений, которые могут тормозить инвестиционные решения", - сказал замминистра экономического развития Святослав Сорокин. Изменения распространяются как на новых участников СЭЗ, так и на уже действующие предприятия.

