Три предпринимателя из США стали самыми молодыми миллиардерами в мире - 29.12.2025
Три предпринимателя из США стали самыми молодыми миллиардерами в мире
экономика
технологии
сша
forbes
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Самыми молодыми миллиардерами стали три сооснователя стартапа в области искусственного интеллекта Mercor в США возрастом в 22 года, следует из рейтинга журнала Forbes богатейших людей мира до 40 лет, самостоятельно заработавших свое состояние. Так, согласно данным журнала, состояние Адарша Хиремата (Adarsh Hiremath), Брендана Фуди (Brendan Foody) и Сурьи Мидхи (Surya Midha) составило 2,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в октябре частные инвесторы оценили их стартап Mercor в 10 миллиардов долларов. Всего в данный рейтинг вошел 71 человек, а совокупное состояние оценивается в 218 миллиардов долларов. Это самое большое количество миллиардеров в рейтинге до 40 лет с 2021 года. Преимущественно в него вошли предприниматели из техсектора, а также из области финансов и инвестиций. Самым богатым миллиардером до 40 лет, заработавшим самостоятельно свое состояние, стал 38-летний основатель и гендиректор американского ИИ-стартапа Surge AI Эдвин Чен (Edwin Chen). Его богатство составило 18 миллиардов долларов. Второе место занял основатель и глава производителя Лабубу, китайской компании Pop Mart International Group Ван Нин (Wang Ning), его состояние оценивается в 15,7 миллиарда долларов. В 2025 году акции компании подорожали более чем вдвое на фоне взлетевшей популярности выпускаемых Pop Mart игрушек.
сша
технологии, сша, forbes
Экономика, Технологии, США, Forbes
20:05 29.12.2025
 
Три предпринимателя из США стали самыми молодыми миллиардерами в мире

Forbes назвал трех сооснователей стартапа Mercor самыми молодыми миллиардерами в мире

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
Бизнес, финансы. Архивное фото
© Unsplash/Scott Graham
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Самыми молодыми миллиардерами стали три сооснователя стартапа в области искусственного интеллекта Mercor в США возрастом в 22 года, следует из рейтинга журнала Forbes богатейших людей мира до 40 лет, самостоятельно заработавших свое состояние.
Так, согласно данным журнала, состояние Адарша Хиремата (Adarsh Hiremath), Брендана Фуди (Brendan Foody) и Сурьи Мидхи (Surya Midha) составило 2,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в октябре частные инвесторы оценили их стартап Mercor в 10 миллиардов долларов.
Всего в данный рейтинг вошел 71 человек, а совокупное состояние оценивается в 218 миллиардов долларов. Это самое большое количество миллиардеров в рейтинге до 40 лет с 2021 года. Преимущественно в него вошли предприниматели из техсектора, а также из области финансов и инвестиций.
Самым богатым миллиардером до 40 лет, заработавшим самостоятельно свое состояние, стал 38-летний основатель и гендиректор американского ИИ-стартапа Surge AI Эдвин Чен (Edwin Chen). Его богатство составило 18 миллиардов долларов.
Второе место занял основатель и глава производителя Лабубу, китайской компании Pop Mart International Group Ван Нин (Wang Ning), его состояние оценивается в 15,7 миллиарда долларов. В 2025 году акции компании подорожали более чем вдвое на фоне взлетевшей популярности выпускаемых Pop Mart игрушек.
