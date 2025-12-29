https://1prime.ru/20251229/milliarder-866052699.html

Три предпринимателя из США стали самыми молодыми миллиардерами в мире

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Самыми молодыми миллиардерами стали три сооснователя стартапа в области искусственного интеллекта Mercor в США возрастом в 22 года, следует из рейтинга журнала Forbes богатейших людей мира до 40 лет, самостоятельно заработавших свое состояние. Так, согласно данным журнала, состояние Адарша Хиремата (Adarsh Hiremath), Брендана Фуди (Brendan Foody) и Сурьи Мидхи (Surya Midha) составило 2,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в октябре частные инвесторы оценили их стартап Mercor в 10 миллиардов долларов. Всего в данный рейтинг вошел 71 человек, а совокупное состояние оценивается в 218 миллиардов долларов. Это самое большое количество миллиардеров в рейтинге до 40 лет с 2021 года. Преимущественно в него вошли предприниматели из техсектора, а также из области финансов и инвестиций. Самым богатым миллиардером до 40 лет, заработавшим самостоятельно свое состояние, стал 38-летний основатель и гендиректор американского ИИ-стартапа Surge AI Эдвин Чен (Edwin Chen). Его богатство составило 18 миллиардов долларов. Второе место занял основатель и глава производителя Лабубу, китайской компании Pop Mart International Group Ван Нин (Wang Ning), его состояние оценивается в 15,7 миллиарда долларов. В 2025 году акции компании подорожали более чем вдвое на фоне взлетевшей популярности выпускаемых Pop Mart игрушек.

