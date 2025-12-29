https://1prime.ru/20251229/minoborony-866032019.html
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР - 29.12.2025, ПРАЙМ
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР
Российская группировка войск "Запад" завершила освобождение населённого пункта Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T12:35+0300
2025-12-29T12:35+0300
2025-12-29T12:40+0300
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_128ed9c795a31c8ee3ed9664caf1893a.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" завершила освобождение населённого пункта Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
https://1prime.ru/20251228/spetsoperatsiya-865994408.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031744_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_01d1c0f0ef9d3c581e089d832e80b98a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР
Минобороны: российские войска завершили освобождение Диброва в ДНР