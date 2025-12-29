Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/minoborony-866032019.html
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР - 29.12.2025, ПРАЙМ
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР
Российская группировка войск "Запад" завершила освобождение населённого пункта Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T12:35+0300
2025-12-29T12:40+0300
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_128ed9c795a31c8ee3ed9664caf1893a.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" завершила освобождение населённого пункта Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
https://1prime.ru/20251228/spetsoperatsiya-865994408.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031744_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_01d1c0f0ef9d3c581e089d832e80b98a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
12:35 29.12.2025 (обновлено: 12:40 29.12.2025)
 
ВС России завершили освобождение Диброва в ДНР

Минобороны: российские войска завершили освобождение Диброва в ДНР

© РИА Новости . Дэн Леви | Перейти в медиабанкОполченец Донецкой народной республики
Ополченец Донецкой народной республики - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Ополченец Донецкой народной республики. Архивное фото
© РИА Новости . Дэн Леви
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" завершила освобождение населённого пункта Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Вчера, 12:32
 
РОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала