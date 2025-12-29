https://1prime.ru/20251229/minoborony-866032259.html
Силы ПВО сбили две ракеты "Гром" и 140 украинских дронов за сутки
2025-12-29T12:38+0300
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_4b56c4bd55522c00565e3bae99ab1a46.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2acc0dd8aadf89f8da08172172734d3f.jpg
