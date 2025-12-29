https://1prime.ru/20251229/minoborony-866032259.html

Силы ПВО сбили две ракеты "Гром" и 140 украинских дронов за сутки

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

