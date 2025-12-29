https://1prime.ru/20251229/mkad-866058757.html
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение - 29.12.2025, ПРАЙМ
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение
Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:53+0300
2025-12-29T23:53+0300
2025-12-29T23:53+0300
происшествия
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_0:292:2957:1955_1920x0_80_0_0_b3d2d356e184967cab7c88363d4371b1.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в дептрансе столицы. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей, движение было перекрыто с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области. "Движение на внешней стороне 105-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.
https://1prime.ru/20251229/moskva-866048726.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_175:0:2804:1972_1920x0_80_0_0_7e8c8e7ce19475f117781e332c6600bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение после ДТП с грузовиками