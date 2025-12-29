https://1prime.ru/20251229/mkad-866058757.html

На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение

На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение - 29.12.2025, ПРАЙМ

На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение

Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T23:53+0300

2025-12-29T23:53+0300

2025-12-29T23:53+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в дептрансе столицы. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей, движение было перекрыто с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области. "Движение на внешней стороне 105-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.

