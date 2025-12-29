Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение - 29.12.2025
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение
Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:53+0300
2025-12-29T23:53+0300
происшествия
россия
москва
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в дептрансе столицы. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей, движение было перекрыто с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области. "Движение на внешней стороне 105-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.
москва
россия, москва
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА
23:53 29.12.2025
 
На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение

На внешней стороне 105-го километра МКАД восстановили движение после ДТП с грузовиками

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМКАД
МКАД - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
МКАД. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в дептрансе столицы.
Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей, движение было перекрыто с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области.
"Движение на внешней стороне 105-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек
