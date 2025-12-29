https://1prime.ru/20251229/moldaviya-866054578.html

В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев

2025-12-29T21:21+0300

экономика

сельское хозяйство

финансы

кишинев

молдавия

мировая экономика

КИШИНЕВ, 29 дек - ПРАЙМ. Молдавский парламент одобрил годовой мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в 2024-2025 годах, однако распространяется эта мера только на тех аграриев, чьи предприятия не проходят процедуру банкротства или ликвидации, сообщает пресс-служба законодательного органа. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" 10 декабря провела акцию протеста у здания правительства в Кишиневе с требованием ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы их финансирования. Фермеры заявляли, что блокируют дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования. "Парламент проголосовал за введение моратория на принудительное взыскание имущества и налоговых обязательств фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в период 2024-2025 годов... Фермеры должны быть отнесены к категории микро- или мелких фермеров, не находиться в процессе банкротства или ликвидации и не входить в список лиц, лишенных права на субсидии агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Фермеры также должны владеть или управлять сельскохозяйственными землями общей площадью не более 1800 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. В пресс-службе парламента уточнили, что действие моратория распространяется на фермеров, чьи сельхозугодья были повреждены не менее чем на 40%, что должно быть официально подтверждено. "При этом непогашенная задолженность должна представлять собой кредиты, займы, лизинг, куплю-продажу, поставку ресурсов или оказание услуг, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, включая инвестиции в аграрные хозяйства, заключенные до вступления закона в силу", - подчеркивается в сообщении. Мораторий будет действовать в течение года: будут приостановлены меры принудительного исполнения в отношении имущества фермеров, взыскание долгов по налогам и сборам, а также начисление процентов и штрафов. Фермеры также смогут использовать конфискованное сельскохозяйственное имущество в производственном процессе, а полученную продукцию - реализовывать для погашения долгов перед кредиторами.

кишинев

молдавия

