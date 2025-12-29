Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/moldaviya-866054578.html
В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев
В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев
Молдавский парламент одобрил годовой мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в 2024-2025 годах, однако распространяется эта | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T21:21+0300
2025-12-29T21:21+0300
экономика
сельское хозяйство
финансы
кишинев
молдавия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек - ПРАЙМ. Молдавский парламент одобрил годовой мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в 2024-2025 годах, однако распространяется эта мера только на тех аграриев, чьи предприятия не проходят процедуру банкротства или ликвидации, сообщает пресс-служба законодательного органа. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" 10 декабря провела акцию протеста у здания правительства в Кишиневе с требованием ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы их финансирования. Фермеры заявляли, что блокируют дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования. "Парламент проголосовал за введение моратория на принудительное взыскание имущества и налоговых обязательств фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в период 2024-2025 годов... Фермеры должны быть отнесены к категории микро- или мелких фермеров, не находиться в процессе банкротства или ликвидации и не входить в список лиц, лишенных права на субсидии агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Фермеры также должны владеть или управлять сельскохозяйственными землями общей площадью не более 1800 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. В пресс-службе парламента уточнили, что действие моратория распространяется на фермеров, чьи сельхозугодья были повреждены не менее чем на 40%, что должно быть официально подтверждено. "При этом непогашенная задолженность должна представлять собой кредиты, займы, лизинг, куплю-продажу, поставку ресурсов или оказание услуг, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, включая инвестиции в аграрные хозяйства, заключенные до вступления закона в силу", - подчеркивается в сообщении. Мораторий будет действовать в течение года: будут приостановлены меры принудительного исполнения в отношении имущества фермеров, взыскание долгов по налогам и сборам, а также начисление процентов и штрафов. Фермеры также смогут использовать конфискованное сельскохозяйственное имущество в производственном процессе, а полученную продукцию - реализовывать для погашения долгов перед кредиторами.
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865692206.html
кишинев
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_bcda51fa7188d830ae2e523374406ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, финансы, кишинев, молдавия, мировая экономика
Экономика, Сельское хозяйство, Финансы, Кишинев, МОЛДАВИЯ, Мировая экономика
21:21 29.12.2025
 
В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших аграриев

В Молдавии одобрили мораторий на взыскание долгов с пострадавших от бедствий фермеров

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 29 дек - ПРАЙМ. Молдавский парламент одобрил годовой мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в 2024-2025 годах, однако распространяется эта мера только на тех аграриев, чьи предприятия не проходят процедуру банкротства или ликвидации, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" 10 декабря провела акцию протеста у здания правительства в Кишиневе с требованием ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы их финансирования. Фермеры заявляли, что блокируют дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования.
"Парламент проголосовал за введение моратория на принудительное взыскание имущества и налоговых обязательств фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в период 2024-2025 годов... Фермеры должны быть отнесены к категории микро- или мелких фермеров, не находиться в процессе банкротства или ликвидации и не входить в список лиц, лишенных права на субсидии агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Фермеры также должны владеть или управлять сельскохозяйственными землями общей площадью не более 1800 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
В пресс-службе парламента уточнили, что действие моратория распространяется на фермеров, чьи сельхозугодья были повреждены не менее чем на 40%, что должно быть официально подтверждено.
"При этом непогашенная задолженность должна представлять собой кредиты, займы, лизинг, куплю-продажу, поставку ресурсов или оказание услуг, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, включая инвестиции в аграрные хозяйства, заключенные до вступления закона в силу", - подчеркивается в сообщении.
Мораторий будет действовать в течение года: будут приостановлены меры принудительного исполнения в отношении имущества фермеров, взыскание долгов по налогам и сборам, а также начисление процентов и штрафов. Фермеры также смогут использовать конфискованное сельскохозяйственное имущество в производственном процессе, а полученную продукцию - реализовывать для погашения долгов перед кредиторами.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны
18 декабря, 23:50
 
ЭкономикаСельское хозяйствоФинансыКишиневМОЛДАВИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала