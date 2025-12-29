Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи впервые с 18 сентября превысил 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 18 сентября превысил 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 18 сентября превысил 2800 пунктов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи впервые с 18 сентября превысил 2800 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию усиливает рост и превысил 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - впервые с 18 сентября, следует из данных... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T12:06+0300
2025-12-29T12:27+0300
рынок
акции
индексы
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усиливает рост и превысил 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - впервые с 18 сентября, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.58 мск растёт на 1,92% относительно предыдущего закрытия, до 2807,86 пункта.В частности, заметно дорожают бумаги "Интер РАО" (+2,2%), "Полюса" (+2,1%), "Яндекса" (+2,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-2,3%), "Ростелекома" (-0,2%), "Фосагро" (-0,3%)."Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2740-2810 пунктов. Перед Новым годом логичным выглядит сценарий проверки на прочность ближайшей "круглой" отметки, 2800 пунктов", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ.Техническая картина по индексу Мосбиржи улучшилась – бенчмарк даже на стал всерьез тестировать на прочность линию поддержки чуть ниже 2700 пунктов, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".Рынок, при поддержке обнадеживающих новостей выходных, продолжает отыгрывать позитивные ожидания, добавляет Локтюхов.
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год
рынок, акции, индексы, мосбиржа
Рынок, Акции, Индексы, Мосбиржа
12:06 29.12.2025 (обновлено: 12:27 29.12.2025)
 
Индекс Мосбиржи впервые с 18 сентября превысил 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию превысил 2800 пунктов впервые с 18 сентября

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усиливает рост и превысил 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - впервые с 18 сентября, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.58 мск растёт на 1,92% относительно предыдущего закрытия, до 2807,86 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги "Интер РАО" (+2,2%), "Полюса" (+2,1%), "Яндекса" (+2,2%). Дешевеют бумаги ЮГК (-2,3%), "Ростелекома" (-0,2%), "Фосагро" (-0,3%).
"Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2740-2810 пунктов. Перед Новым годом логичным выглядит сценарий проверки на прочность ближайшей "круглой" отметки, 2800 пунктов", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Техническая картина по индексу Мосбиржи улучшилась – бенчмарк даже на стал всерьез тестировать на прочность линию поддержки чуть ниже 2700 пунктов, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Рынок, при поддержке обнадеживающих новостей выходных, продолжает отыгрывать позитивные ожидания, добавляет Локтюхов.
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год
27 декабря, 01:22
 
