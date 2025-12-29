https://1prime.ru/20251229/moskva-866048726.html

В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская пресекли противоправную деятельность 39-летнего ранее судимого уроженца Мордовии, не имеющего постоянного места жительства на территории столичного региона. Он подозревается в серии краж сотовых телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных электропоездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Установлено, что злоумышленник месяц орудовал в электричках на линии Москва–Зеленоград/Крюково Московской железной дороги. Всего от его рук пострадали минимум трое - из Костромской, Воронежской областей и Дагестана. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. "Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории Ленинградского вокзала города Москвы. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий задержанный дал признательные показания, в содеянном раскаялся", - отмечается в сообщении. Правоохранители добавили, что после последней кражи он успел выпить алкоголь, купленный на похищенные деньги, и продать часть украденного. Два гаджета были изъяты полицейскими и уже возвращены законным владельцам. Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный", - заключили в ведомстве.

