Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251229/moskva-866048726.html
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве, сообщили в пресс-службе... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:00+0300
2025-12-29T18:00+0300
происшествия
бизнес
общество
россия
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af6d44e4a048d20a6c9546fdf6d99964.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. "Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская пресекли противоправную деятельность 39-летнего ранее судимого уроженца Мордовии, не имеющего постоянного места жительства на территории столичного региона. Он подозревается в серии краж сотовых телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных электропоездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Установлено, что злоумышленник месяц орудовал в электричках на линии Москва–Зеленоград/Крюково Московской железной дороги. Всего от его рук пострадали минимум трое - из Костромской, Воронежской областей и Дагестана. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. "Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории Ленинградского вокзала города Москвы. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий задержанный дал признательные показания, в содеянном раскаялся", - отмечается в сообщении. Правоохранители добавили, что после последней кражи он успел выпить алкоголь, купленный на похищенные деньги, и продать часть украденного. Два гаджета были изъяты полицейскими и уже возвращены законным владельцам. Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250830/krazha-861504562.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e240aa6ec7205890908d085d83b24c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, мвд
Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД
18:00 29.12.2025
 
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек

В Москве задержали подозреваемого в серии краж телефонов у спящих пассажиров электричек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Полиция. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская пресекли противоправную деятельность 39-летнего ранее судимого уроженца Мордовии, не имеющего постоянного места жительства на территории столичного региона. Он подозревается в серии краж сотовых телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных электропоездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что злоумышленник месяц орудовал в электричках на линии Москва–Зеленоград/Крюково Московской железной дороги. Всего от его рук пострадали минимум трое - из Костромской, Воронежской областей и Дагестана. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
"Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории Ленинградского вокзала города Москвы. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий задержанный дал признательные показания, в содеянном раскаялся", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что после последней кражи он успел выпить алкоголь, купленный на похищенные деньги, и продать часть украденного. Два гаджета были изъяты полицейскими и уже возвращены законным владельцам.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный", - заключили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы
30 августа, 15:02
 
ПроисшествияБизнесОбществоРОССИЯМОСКВАМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала