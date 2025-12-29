Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251229/mutkoe-866010356.html
2025-12-29T00:26+0300
2025-12-29T00:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866010356.jpg?1766957209
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Механизм жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) необходимо активнее использовать в России для решения жилищных проблем ряда категорий граждан, которым трудно купить жилье по рыночной стоимости, заявил журналистам гендиректор компании "Дом.PФ" Виталий Мутко. В пресс-службе "Дом.РФ" уточнили, что такие категории установлены правительством России. Туда, в частности, входят госслужащие, научные работники, сотрудники силовых структур, учреждений социального обслуживания, здравоохранения и культуры, публично-правовых компаний и многодетные с тремя и более детьми. По словам Мутко, привлечение средств граждан через ЖСК позволяет исключить маржу застройщика из финальной цены новостройки и уменьшить себестоимость проекта, поскольку участки для ЖСК передаются через ДОМ.PФ безвозмездно. "Для дальнейшего развития данного механизма необходимо разрешить участникам кооперативов залог их паев по аналогии с получением ипотечного кредита на квартиру в новостройке, как это делается по 214-му федеральному закону. Механизм абсолютно тот же", - сказал он. Глава "Дом.РФ" отметил, что у компании уже есть успешный опыт строительства домов с использованием механизма ЖСК. На сегодняшний день в портфеле "Дом.РФ" 126 проектов ЖСК, из которых 47 уже реализовано. С применением данной меры господдержки уже построено около 500 тысяч квадратных метров жилья.
00:26 29.12.2025
 
Мутко призвал активнее использовать механизм ЖСК в России

Мутко призвал активнее использовать механизм ЖСК для решения жилищных проблем

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Механизм жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) необходимо активнее использовать в России для решения жилищных проблем ряда категорий граждан, которым трудно купить жилье по рыночной стоимости, заявил журналистам гендиректор компании "Дом.PФ" Виталий Мутко.
В пресс-службе "Дом.РФ" уточнили, что такие категории установлены правительством России. Туда, в частности, входят госслужащие, научные работники, сотрудники силовых структур, учреждений социального обслуживания, здравоохранения и культуры, публично-правовых компаний и многодетные с тремя и более детьми.
По словам Мутко, привлечение средств граждан через ЖСК позволяет исключить маржу застройщика из финальной цены новостройки и уменьшить себестоимость проекта, поскольку участки для ЖСК передаются через ДОМ.PФ безвозмездно.
"Для дальнейшего развития данного механизма необходимо разрешить участникам кооперативов залог их паев по аналогии с получением ипотечного кредита на квартиру в новостройке, как это делается по 214-му федеральному закону. Механизм абсолютно тот же", - сказал он.
Глава "Дом.РФ" отметил, что у компании уже есть успешный опыт строительства домов с использованием механизма ЖСК. На сегодняшний день в портфеле "Дом.РФ" 126 проектов ЖСК, из которых 47 уже реализовано. С применением данной меры господдержки уже построено около 500 тысяч квадратных метров жилья.
 
Заголовок открываемого материала