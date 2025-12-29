Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году - 29.12.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году
Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно... | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно 2023-го прирост составил 7%, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. "По итогам 2025 года доля инвестиционных вложений в недвижимость Москвы составит три четверти от всего объема по России", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, наибольший объем вложений в столичную недвижимость в 2025 году пришелся на сегменты офисной (41% в общем объеме инвестиций), жилой (23%) и складской (18%) недвижимости. По сравнению с прошлым годом, во всех указанных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций, как и в целом по России. "Торговый и гостиничный сегменты, напротив, показали в 2025 году прирост инвестиций относительно значений прошлых лет. Объем транзакций в торговом сегменте вырос в полтора раза", - отмечается в сообщении. По прогнозу компании, совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы в 2026 году составит примерно 450-500 миллиардов рублей.
13:44 29.12.2025
 
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году

IBC Real Estate: вложения в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились на 37%

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно 2023-го прирост составил 7%, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.
"По итогам 2025 года доля инвестиционных вложений в недвижимость Москвы составит три четверти от всего объема по России", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, наибольший объем вложений в столичную недвижимость в 2025 году пришелся на сегменты офисной (41% в общем объеме инвестиций), жилой (23%) и складской (18%) недвижимости. По сравнению с прошлым годом, во всех указанных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций, как и в целом по России.
"Торговый и гостиничный сегменты, напротив, показали в 2025 году прирост инвестиций относительно значений прошлых лет. Объем транзакций в торговом сегменте вырос в полтора раза", - отмечается в сообщении.
По прогнозу компании, совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы в 2026 году составит примерно 450-500 миллиардов рублей.
Заголовок открываемого материала