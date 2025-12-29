https://1prime.ru/20251229/nedvizhimost-866035897.html
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году - 29.12.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году
Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:44+0300
2025-12-29T13:44+0300
2025-12-29T13:44+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
ibc real estate
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035742_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_030c24e023675b2905bc8c6fd0962d54.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно 2023-го прирост составил 7%, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. "По итогам 2025 года доля инвестиционных вложений в недвижимость Москвы составит три четверти от всего объема по России", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, наибольший объем вложений в столичную недвижимость в 2025 году пришелся на сегменты офисной (41% в общем объеме инвестиций), жилой (23%) и складской (18%) недвижимости. По сравнению с прошлым годом, во всех указанных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций, как и в целом по России. "Торговый и гостиничный сегменты, напротив, показали в 2025 году прирост инвестиций относительно значений прошлых лет. Объем транзакций в торговом сегменте вырос в полтора раза", - отмечается в сообщении. По прогнозу компании, совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы в 2026 году составит примерно 450-500 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20251223/ipoteka-865828101.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035742_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fafb09e0066d56bfd5175c18cc14f179.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, москва, ibc real estate
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, IBC Real Estate
Инвестиции в недвижимость Москвы сократились в 2025 году
IBC Real Estate: вложения в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились на 37%
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2025 года сократились по сравнению с рекордным прошлым годом на 37% - до 650 миллиардов рублей, хотя относительно 2023-го прирост составил 7%, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.
"По итогам 2025 года доля инвестиционных вложений в недвижимость Москвы
составит три четверти от всего объема по России", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, наибольший объем вложений в столичную недвижимость в 2025 году пришелся на сегменты офисной (41% в общем объеме инвестиций), жилой (23%) и складской (18%) недвижимости. По сравнению с прошлым годом, во всех указанных сегментах наблюдается снижение объема инвестиций, как и в целом по России.
"Торговый и гостиничный сегменты, напротив, показали в 2025 году прирост инвестиций относительно значений прошлых лет. Объем транзакций в торговом сегменте вырос в полтора раза", - отмечается в сообщении.
По прогнозу компании, совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы в 2026 году составит примерно 450-500 миллиардов рублей.
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками