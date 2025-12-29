https://1prime.ru/20251229/opros-866013564.html

Опрос показал, сколько россиян планируют увеличить доход в 2026 году

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Более 60% россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году, каждый четвертый из них для этого будет просить прибавку к зарплате без увеличения рабочей нагрузки, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Более 60% опрошенных россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году... Для увеличения дохода 25% опрошенных планируют просить прибавки к текущей зарплате, не увеличивая при этом рабочей нагрузки, а 19% готовы брать дополнительные смены. При этом 18% участников опроса планируют искать подработку или дополнительные проекты, не связанные с основным местом работы", - подсчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Еще 14% рассматривают возможность смены профессии или повышения квалификации с целью роста заработка. О намерении открыть собственное дело или развивать самозанятость сообщили 16% респондентов. Еще 8% опрошенных будут сочетать сразу несколько стратегий для увеличения дохода. Как следует из материалов, 44% россиян рассчитывают увеличить совокупный доход на 10-20%, 18% надеются на рост более чем на 20%, тогда как 27% ставят целью сохранить текущий уровень доходов при одновременном снижении расходов. Согласно результатам исследования, больше половины (62%) заявили, что в 2026 году намерены уделять повышенное внимание экономии средств. В частности, 58% россиян планируют отказаться от спонтанных и импульсивных покупок, а 46% - заранее планировать крупные расходы и вести регулярный учет личного бюджета. Одновременно с этим большинство россиян сообщили, что в 2026 году собираются направлять сэкономленные средства на накопления или инвестиции. "Так, 51% опрошенных намерены распределять средства между банковскими вкладами, накопительными счетами, облигациями, акциями и альтернативными инструментами", - подсчитали аналитики. Отдельное внимание россияне уделяют формированию финансовой подушки безопасности. "В 2026 году 47% опрошенных намерены иметь резерв средств, эквивалентный не менее чем трем месяцам расходов, а 22% планируют увеличить этот показатель до шести месяцев и более", - заключили аналитики.

