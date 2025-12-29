https://1prime.ru/20251229/orion-866016044.html

Южнокорейская Orion расширяет продажи сладостей в России

СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. Южнокорейская Orion заявила, что расширяет продажи сладостей в России, уточнив, что в начале следующего года пирожное Bungo будет продаваться в 15 тысячах супермаркетов сети "Пятерочка", а на территории предприятия в Твери начнут строить новый завод. Компания в понедельник опубликовала на своем сайте заявление под заголовком "Максимизация импульса высоких темпов роста за счет многономенклатурной модели и увеличения объемов поставок". В нем сообщается, что новая сладость компании Bungo (Бунго) - современный вариант корейского десерта Пуноппан - теперь производится в России. Как уточняется в заявлении компании, с ноября продукт начал поступать примерно в 20 тысяч торговых точек, включая сети супермаркетов "Магнит" и "Дикси", а в начале следующего года поставки планируются в 15 тысяч крупных супермаркетов сети "Пятерочка". "Россия на протяжении последних шести лет демонстрирует двузначный рост объемов продаж и вместе с Китаем и Вьетнамом стала ключевой опорой нашего глобального бизнеса. Чтобы сохранить высокие темпы роста, мы будем укреплять многономенклатурную модель и ускорять расширение производственных мощностей в соответствии с быстро растущим местным спросом", - заявил представитель компании. Уточняется, что российское подразделение выпускает продукцию девяти брендов на заводах в Твери и Новосибирске. При этом на фоне роста узнаваемости брендов и резкого увеличения спроса загрузка мощностей достигла 120%, и предложение "не поспевает за спросом". "В связи с этим Orion инвестирует 240 миллиардов вон (167,4 миллиона долларов - ред) в строительство нового завода на территории предприятия в Твери. После завершения в 2027 году число производственных линий будет поэтапно увеличено с 13 до 31, а годовой объем выпуска вырастет в 2,5 раза - с 300 миллиардов до примерно 750 миллиардов вон (более 523 миллионов долларов)", - отмечает компания. Южнокорейская компания Orion, основанная в 1956 году, присутствует на продовольственном рынке России с 1993 года. Orion учредила российское подразделение в 2003 году, а в 2021-м совокупная выручка на местном рынке превысила 1 триллион вон. По итогам трех кварталов текущего года выручка выросла на 47,1% год к году и составила 237,6 миллиарда вон; совокупная выручка приближается к отметке 2 триллиона вон (примерно 1,4 миллиарда долларов).

