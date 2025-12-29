https://1prime.ru/20251229/palata-866016359.html

Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. По его словам, пример компании Ariston является показательным и создаёт важный прецедент. "Я думаю, что кейс Ariston может открыть определённые возможности, но не стоит ожидать массового возвращения. Скорее мы увидим точечные случаи, где есть реальный промышленный интерес, локальная занятость и полный баланс между европейскими и российскими правилами", - сказал он агентству. Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России. Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.

