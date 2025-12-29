https://1prime.ru/20251229/palata-866016359.html
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок - 29.12.2025, ПРАЙМ
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок
Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T06:35+0300
2025-12-29T06:35+0300
2025-12-29T06:53+0300
бизнес
россия
италия
владимир путин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866016359.jpg?1766980424
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. По его словам, пример компании Ariston является показательным и создаёт важный прецедент. "Я думаю, что кейс Ariston может открыть определённые возможности, но не стоит ожидать массового возвращения. Скорее мы увидим точечные случаи, где есть реальный промышленный интерес, локальная занятость и полный баланс между европейскими и российскими правилами", - сказал он агентству. Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России. Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, италия, владимир путин, газпром
Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, Газпром
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок
РИА Новости: возвращение Ariston может открыть возможности для других компаний
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
По его словам, пример компании Ariston является показательным и создаёт важный прецедент.
"Я думаю, что кейс Ariston может открыть определённые возможности, но не стоит ожидать массового возвращения. Скорее мы увидим точечные случаи, где есть реальный промышленный интерес, локальная занятость и полный баланс между европейскими и российскими правилами", - сказал он агентству.
Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.
Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.