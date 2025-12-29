Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/palata-866016359.html
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок - 29.12.2025, ПРАЙМ
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок
Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T06:35+0300
2025-12-29T06:53+0300
бизнес
россия
италия
владимир путин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866016359.jpg?1766980424
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. По его словам, пример компании Ariston является показательным и создаёт важный прецедент. "Я думаю, что кейс Ariston может открыть определённые возможности, но не стоит ожидать массового возвращения. Скорее мы увидим точечные случаи, где есть реальный промышленный интерес, локальная занятость и полный баланс между европейскими и российскими правилами", - сказал он агентству. Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России. Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, италия, владимир путин, газпром
Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, Газпром
06:35 29.12.2025 (обновлено: 06:53 29.12.2025)
 
Торговая палата оценила перспективы возвращения Ariston на российский рынок

РИА Новости: возвращение Ariston может открыть возможности для других компаний

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Возвращение Ariston на российский рынок может открыть точечные возможности для компаний из Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
По его словам, пример компании Ariston является показательным и создаёт важный прецедент.
"Я думаю, что кейс Ariston может открыть определённые возможности, но не стоит ожидать массового возвращения. Скорее мы увидим точечные случаи, где есть реальный промышленный интерес, локальная занятость и полный баланс между европейскими и российскими правилами", - сказал он агентству.
Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.
Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.
 
БизнесРОССИЯИТАЛИЯВладимир ПутинГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала