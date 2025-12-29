https://1prime.ru/20251229/patrushev-866045067.html

Патрушев рассказал, в какие отрасли внедряют передовые технологии в России

Патрушев рассказал, в какие отрасли внедряют передовые технологии в России - 29.12.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал, в какие отрасли внедряют передовые технологии в России

Новые технологии, разработанные в рамках программ подготовки инженеров в ведущих технических университетах России, внедряются в передовых отраслях, таких как... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T17:12+0300

2025-12-29T17:12+0300

2025-12-29T17:12+0300

технологии

промышленность

россия

рф

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg

РЫБИНСК (Ярославская обл.), 29 дек - РИА Новости. Новые технологии, разработанные в рамках программ подготовки инженеров в ведущих технических университетах России, внедряются в передовых отраслях, таких как судостроение, атомная промышленность, энергетика, двигателестроение, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Госсовета поставил задачу по обеспечению ключевых отраслей экономики страны высококвалифицированными кадрами в условиях глобальной конкуренции, технологической трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта, напомнил Патрушев, выступая в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева (РГАТУ) на совещании по вопросам повышения эффективности подготовки инженерных кадров, в том числе для двигателестроения и судостроения. Совещание прошло по поручению главы государства. В России совершенствуется система подготовки инженеров, развивается среднее профессиональное образование, отметил Патрушев. "Так, по поручению президента России на базе университетов и высокотехнологичных компаний действуют передовые инженерные школы. Реализация проекта уже имеет значимый эффект для модернизации всей системы подготовки инженеров", - сказал он. При поддержке Минобрнауки России в Рыбинском государственном авиационном техническом университете создана передовая инженерная школа "Технологии двигателестроения". "Данная школа обеспечивает проведение передовых прикладных исследований и подготовку кадров высокой квалификации с учётом актуальных запросов индустриальных партнёров, в числе которых "ОДК-Сатурн". Хочу отметить, что бизнес не только финансирует программы развития передовых инженерных школ, но и участвует в разработке образовательных программ, отвечающих запросам реального сектора экономики, предоставляет места для прохождения практик, способствует трудоустройству выпускников", - добавил помощник главы государства. Патрушев отметил еще одну программу – "Приоритет-2030". "По оценке экспертов, система тиражирования лучших практик среди университетов, организованная в рамках этой программы, показала свою эффективность. Ярким тому примером является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Благодаря упомянутым мной программам "Корабелка" стала крупным научно-технологическим центром, качественно обновилась её материально-техническая база. Разработанные в ней технологии внедряются на предприятиях судостроения, атомной промышленности, энергетики, двигателестроения и металлургии", - подчеркнул Патрушев. При поддержке "Корабелки" в Ярославском государственном техническом университете разработана и стартовала программа подготовки судостроителей в инженерных классах. "Учащиеся будут осваивать азы морской робототехники, компьютерного моделирования и работы с подводными аппаратами. В университете ведётся подготовка специалистов для судостроительной отрасли, совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом выработаны сетевые формы обучения. Для повышения эффективности высшей школы продолжается работа по возведению сети современных пространств с хорошо оснащёнными учебными корпусами, лабораториями, комфортными общежитиями", - перечислил Патрушев. Перед началом совещания он открыл новые профильные классы для старшеклассников по двигателестроению, судостроению и физико-математическому направлению и ознакомился с проектами, выполняемыми в них. В числе таких проектов - исследования на полнофункциональном макете малоразмерного газотурбинного двигателя и макете аэродинамической трубы.

https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819924.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, промышленность, россия, рф, николай патрушев