"Увидят прибавку". Кому и на сколько повысят пенсии с января

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Ожидаемый размер увеличения — 7,6%. Кого это коснется, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Это повышение, основанное на прогнозном уровне инфляции, коснется и фиксированной выплаты, и стоимости пенсионного балла, которая вырастет до 156,76 рубля, добавляет эксперт. В результате средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.Получатели пенсий по инвалидности тоже увидят прибавку к основной сумме выплаты, при этом ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) индексироваться не будет. Это произойдет с 1 февраля.Изначально планировалось провести индексацию в два этапа: основная часть с января и дополнительная корректировка в апреле с учетом доходов Социального фонда. Однако этот механизм отложили до 2027 года. Вместо двух повышений пенсии проиндексируют сразу с начала года.В апреле будут индексированы социальные пенсии – на 6,8%. В случае необходимости из федерального бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.“С 1 августа работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка, связанная со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Составит она до трех пенсионных баллов”, - уточнил эксперт.
