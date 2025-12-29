https://1prime.ru/20251229/pensiya-865946426.html

"Увидят прибавку". Кому и на сколько повысят пенсии с января

"Увидят прибавку". Кому и на сколько повысят пенсии с января - 29.12.2025, ПРАЙМ

"Увидят прибавку". Кому и на сколько повысят пенсии с января

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Ожидаемый размер увеличения — 7,6%. Кого это коснется,... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T03:03+0300

2025-12-29T03:03+0300

2025-12-29T03:03+0300

пенсии

андрей гиринский

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/83816/90/838169099_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_a6cac5169646a9e3798400ba3a2070e1.jpg

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Ожидаемый размер увеличения — 7,6%. Кого это коснется, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Это повышение, основанное на прогнозном уровне инфляции, коснется и фиксированной выплаты, и стоимости пенсионного балла, которая вырастет до 156,76 рубля, добавляет эксперт. В результате средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.Получатели пенсий по инвалидности тоже увидят прибавку к основной сумме выплаты, при этом ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) индексироваться не будет. Это произойдет с 1 февраля.Изначально планировалось провести индексацию в два этапа: основная часть с января и дополнительная корректировка в апреле с учетом доходов Социального фонда. Однако этот механизм отложили до 2027 года. Вместо двух повышений пенсии проиндексируют сразу с начала года.В апреле будут индексированы социальные пенсии – на 6,8%. В случае необходимости из федерального бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.“С 1 августа работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка, связанная со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Составит она до трех пенсионных баллов”, - уточнил эксперт.

https://1prime.ru/20251225/pensiya-865870090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, андрей гиринский, социальный фонд