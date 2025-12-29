https://1prime.ru/20251229/peregovory-866050807.html

Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ, заявил Лавров

2025-12-29T18:42+0300

МОСКВА, 29 дек-ПРАЙМ. Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. "При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", - сказал он. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - добавил Лавров.

россия, общество , рф, новгородская область, сша, сергей лавров