https://1prime.ru/20251229/peregovory-866050807.html
Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ, заявил Лавров
Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ, заявил Лавров - 29.12.2025, ПРАЙМ
Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ, заявил Лавров
Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США,... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:42+0300
2025-12-29T18:42+0300
2025-12-29T18:42+0300
политика
россия
общество
рф
новгородская область
сша
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 29 дек-ПРАЙМ. Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. "При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", - сказал он. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - добавил Лавров.
https://1prime.ru/20251229/indeks-866049855.html
рф
новгородская область
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, новгородская область, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Новгородская область, США, Сергей Лавров
Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ, заявил Лавров
Лавров: Россия не выйдет из переговоров с США из-за атаки ВСУ на резиденцию