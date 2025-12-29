https://1prime.ru/20251229/peterburg-866045270.html

В Петербурге девять человек осудили за создание нелегального банка

В Петербурге девять человек осудили за создание нелегального банка - 29.12.2025, ПРАЙМ

В Петербурге девять человек осудили за создание нелегального банка

Девять человек осуждены в Петербурге за создание нелегального банка, они получили нелегальный доход в размере более 199 миллионов рублей, сообщает объединенная... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T17:16+0300

2025-12-29T17:16+0300

2025-12-29T17:16+0300

банки

финансы

общество

санкт-петербург

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Девять человек осуждены в Петербурге за создание нелегального банка, они получили нелегальный доход в размере более 199 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова, Петра Ярмоленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Суд назначил наказание: Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко – 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба. Федорец получил 4 года условно с испытательным сроком 4 года и 800 тысяч рублей штрафа. По данным следствия, в 2015-2017 годах Ахмедов в составе организованной преступной группы вместе с другими фигурантами незаконно осуществляли, в частности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц. Трое из подсудимых также занимались оптовой продажей табачных изделий крупным компаниям за наличный расчет, поэтому аккумулировали в своих руках большое количество наличных денег, которые не сдавали в банк и не отражали в отчетности своих организаций. "Деньги выдавались клиентам "нелегального банка" в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 8%", - указывает пресс-служба судов. Таким образом эта деятельность принесла фигурантам преступный доход в размере не менее 199 миллионов рублей. В пресс-службе судов добавили, что арест, наложенный на автомобили ряда фигурантов, сохранен. Также в доход государства конфисковано более миллиарда рублей. Отмечается, что вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали.

https://1prime.ru/20251227/teatr-865975520.html

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, общество , санкт-петербург, рф