В Петербурге девять человек осудили за создание нелегального банка - 29.12.2025
В Петербурге девять человек осудили за создание нелегального банка
2025-12-29T17:16+0300
банки
финансы
общество
санкт-петербург
рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Девять человек осуждены в Петербурге за создание нелегального банка, они получили нелегальный доход в размере более 199 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова, Петра Ярмоленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Суд назначил наказание: Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко – 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба. Федорец получил 4 года условно с испытательным сроком 4 года и 800 тысяч рублей штрафа. По данным следствия, в 2015-2017 годах Ахмедов в составе организованной преступной группы вместе с другими фигурантами незаконно осуществляли, в частности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц. Трое из подсудимых также занимались оптовой продажей табачных изделий крупным компаниям за наличный расчет, поэтому аккумулировали в своих руках большое количество наличных денег, которые не сдавали в банк и не отражали в отчетности своих организаций. "Деньги выдавались клиентам "нелегального банка" в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 8%", - указывает пресс-служба судов. Таким образом эта деятельность принесла фигурантам преступный доход в размере не менее 199 миллионов рублей. В пресс-службе судов добавили, что арест, наложенный на автомобили ряда фигурантов, сохранен. Также в доход государства конфисковано более миллиарда рублей. Отмечается, что вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали.
банки, финансы, общество , санкт-петербург, рф
Банки, Финансы, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Девять человек осуждены в Петербурге за создание нелегального банка, они получили нелегальный доход в размере более 199 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова, Петра Ярмоленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Суд назначил наказание: Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко – 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба.
Федорец получил 4 года условно с испытательным сроком 4 года и 800 тысяч рублей штрафа.
По данным следствия, в 2015-2017 годах Ахмедов в составе организованной преступной группы вместе с другими фигурантами незаконно осуществляли, в частности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц. Трое из подсудимых также занимались оптовой продажей табачных изделий крупным компаниям за наличный расчет, поэтому аккумулировали в своих руках большое количество наличных денег, которые не сдавали в банк и не отражали в отчетности своих организаций.
"Деньги выдавались клиентам "нелегального банка" в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 8%", - указывает пресс-служба судов.
Таким образом эта деятельность принесла фигурантам преступный доход в размере не менее 199 миллионов рублей.
В пресс-службе судов добавили, что арест, наложенный на автомобили ряда фигурантов, сохранен. Также в доход государства конфисковано более миллиарда рублей. Отмечается, что вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали.
