Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/peterburg-866047323.html
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте
Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга по разовому билету (так называемый "гостевой" тариф) с 1 января составит 88 рублей, в... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:39+0300
2025-12-29T17:39+0300
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/87/842038715_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_3b52ccfc9dbc5f0027c951e7f499e6d6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга по разовому билету (так называемый "гостевой" тариф) с 1 января составит 88 рублей, в метро – 95 рублей, сообщил городской комитет по тарифам. "С начала 2026 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и пригородных электропоездах... Стоимость проезда для гостей города ("гостевой" тариф) в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро – 95 рублей", – говорится в сообщении. Как отмечается, при этом при использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" и Единой карты петербуржца (ЕКП) поездка в наземном транспорте и метро обойдется в 65 рублей. Столько же составит стоимость проезда в электричках в административных границах Петербурга. В комитете по тарифам уточняют, что в Петербурге по-прежнему действует гибкое тарифное меню, предоставляющее право на оплату стоимости проезда со скидкой по отношению к гостевому тарифу (суточные единые билеты на одни, трое и пять суток, а также единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы). Также сохраняется система скидок на вторую и последующие поездки наземным городским транспортом при использовании пересадочного тарифа в течение 60 минут. Согласно информации на сайте госучреждения "Организатор перевозок", в настоящее время стоимость проезда по "гостевому" тарифу в наземном транспорте составляет 80 рублей, в метро – 86 рублей. При использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" поездка в наземном транспорте обходится в 60 рублей, в метро – также в 60 рублей.
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865962809.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/87/842038715_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e6dac595bb5e30dc463fe84ccb34085f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:39 29.12.2025
 
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте

В Петербурге стоимость проезда по разовому билету в метро с 1 января составит 95 рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМетро Санкт-Петербурга
Метро Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Метро Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга по разовому билету (так называемый "гостевой" тариф) с 1 января составит 88 рублей, в метро – 95 рублей, сообщил городской комитет по тарифам.
"С начала 2026 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и пригородных электропоездах... Стоимость проезда для гостей города ("гостевой" тариф) в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро – 95 рублей", – говорится в сообщении.
Как отмечается, при этом при использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" и Единой карты петербуржца (ЕКП) поездка в наземном транспорте и метро обойдется в 65 рублей.
Столько же составит стоимость проезда в электричках в административных границах Петербурга.
В комитете по тарифам уточняют, что в Петербурге по-прежнему действует гибкое тарифное меню, предоставляющее право на оплату стоимости проезда со скидкой по отношению к гостевому тарифу (суточные единые билеты на одни, трое и пять суток, а также единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы).
Также сохраняется система скидок на вторую и последующие поездки наземным городским транспортом при использовании пересадочного тарифа в течение 60 минут.
Согласно информации на сайте госучреждения "Организатор перевозок", в настоящее время стоимость проезда по "гостевому" тарифу в наземном транспорте составляет 80 рублей, в метро – 86 рублей. При использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" поездка в наземном транспорте обходится в 60 рублей, в метро – также в 60 рублей.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
В Петербурге рассказали о коммунальных платежах в 2026 году
26 декабря, 22:06
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала