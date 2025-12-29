https://1prime.ru/20251229/peterburg-866047323.html
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте
В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга по разовому билету (так называемый "гостевой" тариф) с 1 января составит 88 рублей, в метро – 95 рублей, сообщил городской комитет по тарифам. "С начала 2026 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и пригородных электропоездах... Стоимость проезда для гостей города ("гостевой" тариф) в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро – 95 рублей", – говорится в сообщении. Как отмечается, при этом при использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" и Единой карты петербуржца (ЕКП) поездка в наземном транспорте и метро обойдется в 65 рублей. Столько же составит стоимость проезда в электричках в административных границах Петербурга. В комитете по тарифам уточняют, что в Петербурге по-прежнему действует гибкое тарифное меню, предоставляющее право на оплату стоимости проезда со скидкой по отношению к гостевому тарифу (суточные единые билеты на одни, трое и пять суток, а также единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы). Также сохраняется система скидок на вторую и последующие поездки наземным городским транспортом при использовании пересадочного тарифа в течение 60 минут. Согласно информации на сайте госучреждения "Организатор перевозок", в настоящее время стоимость проезда по "гостевому" тарифу в наземном транспорте составляет 80 рублей, в метро – 86 рублей. При использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" поездка в наземном транспорте обходится в 60 рублей, в метро – также в 60 рублей.
