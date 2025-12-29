Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения - 29.12.2025, ПРАЙМ
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения - 29.12.2025, ПРАЙМ
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:07+0300
2025-12-29T23:07+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
крым
москва
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863629534_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_228fc0f482dc5e2efb4c9983aa565594.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено. "Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения

© РИА Новости . Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
