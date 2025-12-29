https://1prime.ru/20251229/poezd-866057193.html
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения - 29.12.2025, ПРАЙМ
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:07+0300
2025-12-29T23:07+0300
2025-12-29T23:07+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
крым
москва
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863629534_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_228fc0f482dc5e2efb4c9983aa565594.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено. "Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
https://1prime.ru/20251229/sochi-866056903.html
ростов-на-дону
крым
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863629534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71d8a2e005d698f06d0c076e6da828bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ростов-на-дону, крым, москва, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРЫМ, МОСКВА, Гранд сервис экспресс
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения
Задержанные поезда "Таврия" ввели в график либо прибыли на станции назначения