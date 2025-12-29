https://1prime.ru/20251229/poezd-866057193.html

Задержанные поезда "Таврия" ввели в график или прибыли в пункты назначения

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Накануне утром "Северо-Кавказская железная дорога" сообщала, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено. "Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

