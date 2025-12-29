Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали признание о переговорах по Украине - 29.12.2025
В Польше сделали признание о переговорах по Украине
В Польше сделали признание о переговорах по Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:43+0300
2025-12-29T17:43+0300
мировая экономика
украина
польша
европа
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович."Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем крупно, это не вызывает сомнений", — цитирует его слова польское издание Gazeta.pl.Чапутович подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе, так как именно ее политика привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
украина
польша
европа
мировая экономика, украина, польша, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Польше сделали признание о переговорах по Украине

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выйдет победителем из конфликта на Украине

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем крупно, это не вызывает сомнений", — цитирует его слова польское издание Gazeta.pl.
На Западе назвали главное условие завершения конфликта на Украине
17:41
Чапутович подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе, так как именно ее политика привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом
17:28
Мировая экономикаУКРАИНАПОЛЬШАЕВРОПАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
