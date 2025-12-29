https://1prime.ru/20251229/polsha-866047757.html

В Польше сделали признание о переговорах по Украине

В Польше сделали признание о переговорах по Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ

В Польше сделали признание о переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T17:43+0300

2025-12-29T17:43+0300

2025-12-29T17:43+0300

мировая экономика

украина

польша

европа

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович."Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем крупно, это не вызывает сомнений", — цитирует его слова польское издание Gazeta.pl.Чапутович подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе, так как именно ее политика привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.

https://1prime.ru/20251229/konflikt-866047481.html

https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866046658.html

украина

польша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, польша, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский