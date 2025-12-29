https://1prime.ru/20251229/polyanskiy-866038639.html
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:01+0300
2025-12-29T15:01+0300
2025-12-29T15:01+0300
общество
рф
вена
владимир путин
обсе
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе. Ранее Полянский занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.
https://1prime.ru/20251110/kalinin-864396344.html
рф
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, вена, владимир путин, обсе, оон
Общество , РФ, Вена, Владимир Путин, ОБСЕ, ООН
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
Путин подписал указ о назначении Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ