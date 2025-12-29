https://1prime.ru/20251229/polyanskiy-866038639.html

Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ

2025-12-29T15:01+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе. Ранее Полянский занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.

