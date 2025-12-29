Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
https://1prime.ru/20251229/polyanskiy-866038639.html
Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе. Ранее Полянский занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.
рф
вена
15:01 29.12.2025
 
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе.
Ранее Полянский занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.
