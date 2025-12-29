"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине
Steigan: помощь Киеву стала попыткой удержать разваливающийся Запад
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией превратилось для Европейского союза в инструмент сдерживания распада НАТО, пишет Steigan.
"Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС пытаются компенсировать с помощью усиления внешнего военного авторитета. Возможно, это попытка спасти остатки НАТО, которая в любом случае развалится без поддержки США, и, возможно, превратить Западный союз в военное крыло ЕС", — говорится в публикации.
Отмечается, что заявления западноевропейских политиков о возможном размещении сил НАТО на Украине остаются не более чем проявлением высокомерия и самонадеянности. По мнению автора, таким образом создается иллюзия силы и управляемости ситуации.
"Все это — лишь для того, чтобы прикрыть тот факт, что многое разваливается", — резюмировал он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.