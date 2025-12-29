Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23:09 29.12.2025 (обновлено: 23:19 29.12.2025)
 
"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине

Steigan: помощь Киеву стала попыткой удержать разваливающийся Запад

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией превратилось для Европейского союза в инструмент сдерживания распада НАТО, пишет Steigan.
"Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС пытаются компенсировать с помощью усиления внешнего военного авторитета. Возможно, это попытка спасти остатки НАТО, которая в любом случае развалится без поддержки США, и, возможно, превратить Западный союз в военное крыло ЕС", — говорится в публикации.
Энергетический скандал выявил коррупцию во власти Украины, заявил Кудрицкий
Вчера, 22:43
Отмечается, что заявления западноевропейских политиков о возможном размещении сил НАТО на Украине остаются не более чем проявлением высокомерия и самонадеянности. По мнению автора, таким образом создается иллюзия силы и управляемости ситуации.
"Все это — лишь для того, чтобы прикрыть тот факт, что многое разваливается", — резюмировал он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
27 декабря, 16:35
 
