https://1prime.ru/20251229/popytka-866057337.html

"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине

"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ

"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине

Продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией превратилось для Европейского союза в инструмент сдерживания распада НАТО, пишет Steigan. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T23:09+0300

2025-12-29T23:09+0300

2025-12-29T23:19+0300

в мире

сергей рябков

нато

мид рф

ес

украина

москва

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией превратилось для Европейского союза в инструмент сдерживания распада НАТО, пишет Steigan."Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС пытаются компенсировать с помощью усиления внешнего военного авторитета. Возможно, это попытка спасти остатки НАТО, которая в любом случае развалится без поддержки США, и, возможно, превратить Западный союз в военное крыло ЕС", — говорится в публикации.Отмечается, что заявления западноевропейских политиков о возможном размещении сил НАТО на Украине остаются не более чем проявлением высокомерия и самонадеянности. По мнению автора, таким образом создается иллюзия силы и управляемости ситуации."Все это — лишь для того, чтобы прикрыть тот факт, что многое разваливается", — резюмировал он.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20251229/ukraina-866056581.html

https://1prime.ru/20251227/nato-865978608.html

украина

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сергей рябков, нато, мид рф, ес, украина, москва, запад