Посол рассказал о перспективах развития Филиппинами сектора ВИЭ
2025-12-29T05:46+0300
2025-12-29T05:46+0300
россия
энергетика
газ
филиппины
рф
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Развитие Филиппинами сектора возобновляемых источников энергии открывает хорошие перспективы для российского бизнеса, включая поставку оборудования и сжиженного природного газа (СПГ), строительство и эксплуатацию объектов генерации, заявил в интервью РИА Новости посол РФ на Филиппинах Марат Павлов. “В настоящее время здесь (на Филиппинах - ред.) на передний план выходит сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который развивается в соответствии с целями, закрепленными в долгосрочных стратегических документах”, - сказал посол. Он уточнил, что в “Энергетическом плане Филиппин на 2023-2050 годы” предусмотрено увеличение доли ВИЭ в энергобалансе страны с 22-23% до 35% к 2030 году и до 50% к 2040 году. “В этом же контексте министерство энергетики республики реализует государственную программу “Зеленые энергетические аукционы”, в которой, как представляется, для российских компаний открываются хорошие перспективы участия”, - подчеркнул Павлов. По его словам, речь могла бы идти о поставках оборудования, строительстве и эксплуатации объектов генерации, интеграции систем накопления энергии, разработке совместных технологических и сервисных решений, а также природный газ, включая сжиженный природный газ, который Филиппины рассматривают как переходный источник энергии в период масштабного внедрения ВИЭ. “Российские поставки СПГ могут способствовать стабильному энергоснабжению островных территорий и балансировке энергосистемы в периоды пиковых нагрузок”, - добавил глава дипмиссии.
филиппины
рф
05:46 29.12.2025
 
Посол рассказал о перспективах развития Филиппинами сектора ВИЭ

Посол Павлов: Филиппины развивают сектор возобновляемых источников энергии

