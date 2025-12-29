В России расширили перечень товаров, которые подлежат маркировке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат маркировке в системе "Честный знак" - в список вошли спасательные жилеты, спасательные пояса, производственная спецодежда, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, а также ряд других изделий, сообщает пресс-служба кабмина. "С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься, в том числе на спасательные жилеты, спасательные пояса, производственную спецодежду, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкую защитную одежду, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей и другие изделия", - сказали в пресс-службе. Уточняется, что производители, импортеры и продавцы таких товаров вправе осуществлять оборот и вывод из оборота немаркированных товаров до 31 июля 2026 года. А в период с 1 августа по 30 ноября 2026 года они могут только хранить и транспортировать остатки немаркированных товаров. Как отметили в пресс-службе, решение маркировать эти товары было принято на основании обращений предприятий, занимающихся выпуском профессиональной и специальной защитной одежды. "В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированными и немаркированными изделиями легкой промышленности, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам", - добавили в кабмине. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
16:02 29.12.2025
 
В России расширили перечень товаров, которые подлежат маркировке

Правительство расширило перечень подлежащих маркировке товаров легкой промышленности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат маркировке в системе "Честный знак" - в список вошли спасательные жилеты, спасательные пояса, производственная спецодежда, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, а также ряд других изделий, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься, в том числе на спасательные жилеты, спасательные пояса, производственную спецодежду, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкую защитную одежду, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей и другие изделия", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что производители, импортеры и продавцы таких товаров вправе осуществлять оборот и вывод из оборота немаркированных товаров до 31 июля 2026 года. А в период с 1 августа по 30 ноября 2026 года они могут только хранить и транспортировать остатки немаркированных товаров.
Как отметили в пресс-службе, решение маркировать эти товары было принято на основании обращений предприятий, занимающихся выпуском профессиональной и специальной защитной одежды. "В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированными и немаркированными изделиями легкой промышленности, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам", - добавили в кабмине.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
26 декабря, 09:49
 
БизнесРОССИЯ
 
 
