Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине
2025-12-29T02:36+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поблагодарил США за важную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.
"Положительные сообщения из США о мирных переговорах по Украине. Большое спасибо Соединенным Штатам за их важную роль в этом процессе", - написал Схоф в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
