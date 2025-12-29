Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине
Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине
Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поблагодарил США за важную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:36+0300
2025-12-29T02:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866012298.jpg?1766965001
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поблагодарил США за важную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. "Положительные сообщения из США о мирных переговорах по Украине. Большое спасибо Соединенным Штатам за их важную роль в этом процессе", - написал Схоф в социальной сети X. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
мировая экономика, общество , сша, украина, нидерланды, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
02:36 29.12.2025
 
Премьер Нидерландов поблагодарил США за роль в урегулировании на Украине

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поблагодарил США за важную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.
"Положительные сообщения из США о мирных переговорах по Украине. Большое спасибо Соединенным Штатам за их важную роль в этом процессе", - написал Схоф в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
 
