Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251229/proisshestvie-866017579.html
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына - 29.12.2025, ПРАЙМ
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына
Дагестанский чиновник ушел в отставку после инцидента с его сыном, который устроил пьяный дебош в магазине, сообщил руководитель региона Сергей Меликов в своем... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T07:31+0300
2025-12-29T07:31+0300
происшествия
дагестан
сергей меликов
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Дагестанский чиновник ушел в отставку после инцидента с его сыном, который устроил пьяный дебош в магазине, сообщил руководитель региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — отметил глава республики.Меликов описал произошедшее как постыдный случай, вызывающий возмущение, особенно на фоне героизма дагестанцев, защищающих свою страну. Он подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости характера, а не о его силе. При этом глава республики пообещал, что в связи со случившимся будут приняты меры по всей строгости закона, без какого-либо проявления снисхождения.
https://1prime.ru/20251110/dagestan-864366156.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_203ee8884b6364f17ca56da49c825025.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дагестан, сергей меликов
Происшествия, Дагестан, Сергей Меликов
07:31 29.12.2025
 
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына

Глава Дагестана Меликова потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Дагестанский чиновник ушел в отставку после инцидента с его сыном, который устроил пьяный дебош в магазине, сообщил руководитель региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — отметил глава республики.
Меликов описал произошедшее как постыдный случай, вызывающий возмущение, особенно на фоне героизма дагестанцев, защищающих свою страну. Он подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости характера, а не о его силе.
При этом глава республики пообещал, что в связи со случившимся будут приняты меры по всей строгости закона, без какого-либо проявления снисхождения.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
В Дагестане завершили расследование дела экс-замминистра образования
10 ноября, 09:36
 
ПроисшествияДагестанСергей Меликов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала