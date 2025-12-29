https://1prime.ru/20251229/proisshestvie-866017579.html

Глава Дагестана потребовал отставки чиновника из-за пьяного дебоша сына

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Дагестанский чиновник ушел в отставку после инцидента с его сыном, который устроил пьяный дебош в магазине, сообщил руководитель региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — отметил глава республики.Меликов описал произошедшее как постыдный случай, вызывающий возмущение, особенно на фоне героизма дагестанцев, защищающих свою страну. Он подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости характера, а не о его силе. При этом глава республики пообещал, что в связи со случившимся будут приняты меры по всей строгости закона, без какого-либо проявления снисхождения.

