Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов - 29.12.2025
Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов
Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что исполнению в России не подлежат постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.
08:59 29.12.2025
 
Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов

Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов в России

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает, что исполнению в России не подлежат постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.
ЦБ не исключил защиту своих интересов в международных судах
12 декабря, 12:43
 
Заголовок открываемого материала