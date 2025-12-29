Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов

https://1prime.ru/20251229/putin-866020321.html
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что исполнению в России не подлежат постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.
